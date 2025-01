Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) phát huy hiệu quả, nhất là để người dân trở thành “cánh tay đắc lực” phối hợp và hỗ trợ lực lượng công an trong nắm bắt thông tin, kiểm soát địa bàn ngay từ tuyến cơ sở, lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an huyện Quan Hóa với mô hình “Đổi quà lấy súng”.

Lực lượng công an cũng chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ kết hợp với triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào xây dựng NTM; đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ đó, nâng cao nhận thức và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và tái hòa nhập cộng đồng; vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Hằng năm, lực lượng công an tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào tại địa phương. Với phương châm “gần dân, sát dân”, lực lượng công an thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở; khảo sát, xây dựng mới, nhân rộng các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trên địa bàn; củng cố hoạt động của các mô hình “tự phòng, tự quản” gắn với tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của mô hình tại khu dân cư, để thu hút cán bộ và Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động 146 mô hình tự quản về ANTT, 50 mô hình “Dân vận khéo” trong đảm bảo ANTT. Thông qua đó, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về ANTT. Các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong năm 2024, với việc triển khai thực hiện đồng bộ các kế hoạch, nhờ phát huy sức mạnh của quần chúng Nhân dân, lực lượng công an trong tỉnh đã điều tra làm rõ 1.164 vụ, 2.428 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, bắt giữ 638 vụ, 1.812 đối tượng phạm tội về ma túy triệt xóa 46 đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; rà soát, giải quyết hàng chục nghìn mâu thuẫn trong Nhân dân; quyết liệt quản lý hơn 2.566 thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật...

Bài và ảnh: Quốc Hương