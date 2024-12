Vĩnh Lộc phát huy hiệu quả mô hình tự quản về an ninh trật tự

Những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế và xã hội, vấn đề an ninh trật tự (ANTT) cũng trở thành một mối quan tâm lớn đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. Để bảo đảm an toàn cho người dân và tạo dựng một môi trường sống lành mạnh, các mô hình tự quản về ANTT đã được triển khai rộng rãi tại các xã, thị trấn trong huyện. Những mô hình này không chỉ giúp giảm thiểu tội phạm, tệ nạn xã hội mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ ANTT.

Thông qua mô hình “Camera với ANTT” đã giúp Công an thị trấn Vĩnh Lộc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tạo dựng môi trường sống an toàn cho cộng đồng

Những ngày cuối năm, cùng với sự gia tăng về người và phương tiện về thị trấn Vĩnh Lộc thì công tác bảo đảm ANTT cũng trở thành một nhiệm vụ trọng yếu. Bởi, tình trạng tội phạm có thể gia tăng, đặc biệt là các hành vi trộm cắp, gây rối trật tự công cộng... có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để đối phó với tình trạng này, thị trấn Vĩnh Lộc đã triển khai và phát huy mạnh mẽ các mô hình tự quản về ANTT, trong đó có mô hình “Camera với ANTT” được coi là một trong những giải pháp hiệu quả nhất trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm.

Trung tá Vũ Văn Luyện, Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Lộc, cho biết: Từ các nguồn xã hội hóa, Công an thị trấn đã lắp đặt được 19 mắt camera an ninh tại các khu vực trọng điểm. Ngoài ra, toàn thị trấn còn có 100 mắt camera an ninh của các cơ quan, đơn vị và hộ dân. Thông qua hệ thống camera trên đã giúp cho cơ quan chức năng phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Điển hình như ngày 11/5/2023, tại địa bàn xã Vĩnh Phúc và thị trấn Vĩnh Lộc xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng giữa hai nhóm thanh niên (khoảng 20 đối tượng) lùa đuổi nhau trên xe máy để đánh nhau. Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lộc đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Phúc và thị trấn Vĩnh Lộc tập trung rà soát camera ghi hình ở nhiều khu vực để củng cố tài liệu, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng. Hay như ngày 7/11/2024, tại khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc xảy ra một vụ trộm cắp tài sản, thông qua hệ thống camera an ninh, lực lượng công an đã điều tra ra đối tượng trộm cắp...

Trung tá Vũ Văn Luyện cho biết thêm, từ khi mô hình “Camera với ANTT” đi vào hoạt động đã làm giảm thiểu tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường hiệu quả công tác điều tra và xử lý tội phạm của cơ quan chức năng, đồng thời tạo ra môi trường sống an toàn, bảo vệ tài sản của người dân và nâng cao ý thức cộng đồng về việc bảo vệ ANTT; người dân cũng tự giác hơn trong việc chấp hành luật giao thông đến việc giữ gìn trật tự công cộng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, không chỉ thị trấn Vĩnh Lộc xây dựng được mô hình “Camera với ANTT” mà hiện nay trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã xây dựng được 9 mô hình “Camera với ANTT”, với tổng số 250 mắt camera tại 8/13 xã, thị trấn. Theo số liệu của Công an huyện Vĩnh Lộc, từ năm 2021 đến nay, lực lượng công an toàn huyện đã tiến hành 741 lượt trích xuất hình ảnh, dữ liệu từ mô hình “Camera với ANTT” để phục vụ công tác điều tra các vụ án và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xác minh, làm rõ 45 vụ việc liên quan đến ANTT.

Giảm thiểu tội phạm và tệ nạn xã hội

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phạm Văn Quế, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, cho biết: Xác định xây dựng mô hình tự quản về ANTT là nội dung cốt lõi nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nên những năm qua cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện, lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương để phát huy tính sáng tạo, chủ động, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 37 mô hình tự quản về ANTT. Trong đó, có một số mô hình đã thực sự lan tỏa trong đời sống cộng đồng, trở thành điển hình tiên tiến, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo tốt ANTT ở địa bàn dân cư. Điển hình như mô hình “Tiếng kẻng giới nghiêm – Cổng làng bình yên”. Mô hình ra mắt tại xã Vĩnh Thịnh vào năm 2019, đến nay trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh đã lắp đặt được 16 kẻng (trong đó kẻng chính được đặt ở trước trụ sở UBND xã, 15 kẻng còn lại được đặt tại nhà tổ trưởng các tổ ANTT). Vào 22 giờ hằng ngày, tiếng kẻng báo yên sẽ vang lên để báo hiệu, nhắc nhở người dân hạn chế đi ra đường, không tập trung đông người vào đêm khuya vắng, đồng thời nâng cao ý thức và thực hiện các biện pháp phòng gian: kiểm kê tài sản, khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ. Từ khi triển khai mô hình đến nay, số vụ trộm cắp, đánh nhau trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh đã giảm 90%.

Hay mô hình “Giúp đỡ người chấp hành án phạt tù trở về địa phương” đã góp phần thực hiện có hiệu quả việc thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng nhằm định hướng, khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người chấp hành xong hình phạt tù; giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù xây dựng niềm tin, nghị lực, ý chí phấn đấu tái hòa nhập cộng đồng và phòng tránh các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật. Hiện, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 3 mô hình tại các xã Minh Tân, Vĩnh Hòa và thị trấn Vĩnh Lộc.

Ngoài các mô hình trên, huyện còn xây dựng 1 mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” tại xã Ninh Khang; 4 mô hình “Cổng trường tự quản về trật tự an toàn giao thông” tại các xã Vĩnh Hùng, Minh Tân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc; 3 mô hình “Tổ an ninh công nhân” tại 3 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH may Manseon Global, Công ty TNHH Appareltech và Công ty TNHH L&B Vina; 13/13 xã đã tổ chức ra mắt mô hình “Xã an toàn về ma túy, không ma túy” theo Đề án 3822 về xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tham mưu, hướng dẫn xây dựng và ra mắt 32 mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” và 51 điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn huyện.

Nhìn chung các mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã và đang phát huy tác dụng rõ rệt trong việc đảm bảo an toàn cho cộng đồng, giảm thiểu tội phạm và nâng cao ý thức pháp luật trong xã hội. Việc tiếp tục duy trì và phát triển mô hình này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho địa phương. Vì vậy, thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả của các mô hình, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng mô hình. Đồng thời, đổi mới công tác xây dựng mô hình theo hướng xã hội hóa với hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT từ cơ sở, trong từng gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Công an huyện cũng thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá phân loại hoạt động của mô hình; chú trọng sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, tổ chức hội thảo, hội thi, tham quan, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình; có kế hoạch xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình phát huy tác dụng tốt, nâng chất lượng hoạt động của mô hình trung bình, thanh loại mô hình hoạt động yếu, không còn phù hợp với thực tiễn, đồng thời nghiên cứu, phát triển mô hình mới phù hợp với các địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề đối tượng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện chấn chỉnh, xử lý hoặc có biện pháp đối với mô hình hoạt động không đúng mục tiêu ban đầu, có dấu hiệu biến tướng, lợi dụng hoạt động mô hình phục vụ mục đích cá nhân...

Bài và ảnh: Ngân Hà