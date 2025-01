Công an huyện Vĩnh Lộc tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự

Thời gian qua, Công an huyện Vĩnh Lộc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an thị trấn Vĩnh Lộc theo dõi camera ANTT để giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra ở cơ sở.

Xác định những ngày cuối năm, cùng với sự gia tăng về người và phương tiện trở về địa phương thì tình trạng tội phạm, nhất là các hành vi trộm cắp, gây rối trật tự công cộng... có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế Công an thị trấn Vĩnh Lộc đã xác định công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh với các loại tội phạm là một nhiệm vụ trọng yếu. Từ đó chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên cơ sở đó, Công an thị trấn đã chủ động phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ nắm chắc tình hình địa bàn; xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt, nâng cao chất lượng các mô hình, tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng các mô hình tự quản về ANTT, camera ANTT, thị trấn không tệ nạn ma túy”... góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trung tá Vũ Văn Luyện, Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Lộc cho biết, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở, lực lượng công an đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Để bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, thời gian qua, cùng với các lực lượng chức năng, Công an huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tháng hành động phòng, chống ma túy, tháng hành động phòng, chống mua bán người; chỉ đạo công tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo 138 huyện... Tham mưu tổ chức hội nghị xây dựng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy.

Trong phòng ngừa xã hội, đã thực hiện hiệu quả, sáng tạo công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, in pano, phát tờ tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; phát động cuộc thi tìm hiểu cách thức phòng, tránh tội phạm lừa đảo qua không gian mạng; xây dựng các bản tin tuyên truyền phòng ngừa các thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản; xây dựng 5 video tuyên truyền chống lừa đảo, trộm cắp tài sản; các xã, thị trấn xây dựng 16 bản tin phát trên hệ thống loa phát thanh, xe tuyên truyền lưu động. Lực lượng công an xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động lực lượng của xã tham gia quản lý 76 thanh, thiếu niên hư, đối tượng nghiện rượu, các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý sau cai nghiện... Tổ chức 1 tổ tuần tra vũ trang Công an huyện và 13 tổ tuần tra công an xã, thị trấn để phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tổ chức cho các hộ dân có sự kiện tập trung đông người ký cam kết phòng, chống tội phạm...

Năm 2024, Công an huyện Vĩnh Lộc đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hơn 50 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tình hình tội phạm được kiềm chế, không để hình thành băng nhóm tội phạm có tổ chức, cộm cán hoạt động theo kiểu xã hội đen. Công an huyện phối hợp với Phòng PC04 xác lập, phá thành công chuyên án chung về ma túy, phá thành công 1 đường dây mua, bán ma túy từ Ninh Bình vào Thanh Hóa. Đặc biệt, Công an huyện đã xác lập, phá thành công Chuyên án 924L về nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tại thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã lừa đảo được số tiền hơn 1,1 tỷ đồng của hơn 300 bị hại trên cả nước. Thành tích này được Bộ Công an ghi nhận, khen thưởng...

Trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, đã tổ chức thực hiện công tác trực ban tiếp nhận xác minh 53 tố giác, tin báo về tội phạm, đã kết thúc xác minh 47 tin (trong đó khởi tố 26 tin, chuyển cơ quan khác 1 tin), đang tiếp tục xác minh 6 tin. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và các ngành nội chính, tư pháp trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; thụ lý điều tra 42 vụ án, 58 bị can, kết thúc điều tra 33 vụ, 45 bị can (trong đó chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố 31 vụ, 45 bị can, đình chỉ điều tra 2 vụ); tạm đình chỉ điều tra 1 vụ; đang tiếp tục điều tra 8 vụ, 13 bị can...

Trung tá Phạm Văn Quế, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Tô Hà