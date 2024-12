Nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở

Những năm qua, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình tự quản phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, qua đó góp phần giữ bình yên cho các khu dân cư.

Mô hình camera giám sát ở xã Quảng Lộc (Quảng Xương) đã và đang phát huy hiệu quả.

Được thành lập từ tháng 8/2019, sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, mô hình “Dòng họ Nguyễn Đăng tự quản về ANTT” ở thôn 8, xã Minh Sơn (Triệu Sơn) đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ông Nguyễn Đăng Vinh, trưởng dòng họ cho biết: "Trước đây, trên địa bàn xã xuất hiện một số tệ nạn xã hội như trộm cắp, đánh nhau... Vì vậy sau khi có chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng “Dòng họ tự quản về ANTT”, tôi đã chủ động họp bàn với các cụ cao niên, uy tín trong dòng họ và đại diện các hộ gia đình để đồng tâm nhất trí xây dựng mô hình. Suốt hơn 5 năm qua, các gia đình trong dòng họ đã phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động các thành viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Đặc biệt, công tác cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giáo dục thanh, thiếu niên hư hỏng được dòng họ chú trọng. Nhờ thế mà nhiều con em trong dòng họ đã nhận rõ đúng, sai, chăm lo học tập tốt, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Ý thức chấp hành pháp luật của các thành viên trong dòng họ ngày càng được nâng lên. Nhiều năm liên tục dòng họ không có người vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội. Với thành tích đó, nhiều năm liền, dòng họ Nguyễn Đăng được lựa chọn báo cáo điển hình về xây dựng mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” và được các cấp biểu dương, khen thưởng".

Để tăng cường công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, tháng 4/2021, được sự tham mưu của Công an huyện Quảng Xương, Đảng ủy xã Quảng Lộc đã ban hành nghị quyết xây dựng mô hình “Camera giám sát gắn với đảm bảo ANTT”. Mục đích của mô hình này nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo ANTT, đồng thời nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, trên địa bàn xã đã có gần 200 hộ lắp hệ thống camera giám sát an ninh trên các tuyến đường chính và đường liên thôn. Ngoài ra, tại công sở xã Quảng Lộc, trường học và một số địa bàn trọng điểm về ANTT đã lắp đặt thêm gần 20 mắt camera giám sát an ninh. Toàn bộ hệ thống camera giám sát an ninh này đều được truyền trực tiếp qua máy chủ đặt tại phòng trực ban của công an xã. Khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, sẽ lập tức báo cáo chính quyền địa phương và phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý và ngăn chặn kịp thời.

Xác định việc xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT đóng vai trò quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an các cấp đã chủ động làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động gần 1.000 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT. Tiêu biểu như: Mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa”; mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”; mô hình “Câu lạc bộ thanh niên phòng, chống tội phạm”; mô hình “Tự quản đường biên cột mốc” ở các xã biên giới; mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” ở các huyện Hậu Lộc, Nông Cống, Thiệu Hóa, Ngọc Lặc... Thông qua đó, hàng năm, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về ANTT. Nhờ đó, các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tăng cường các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa, quản lý tốt địa bàn, các loại đối tượng; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhằm kiềm chế và làm giảm tội phạm về trật tự xã hội.

Bài và ảnh: Quốc Hương