Bình yên ở xã biên giới Mường Chanh

Mường Chanh (Mường Lát) là xã biên giới của huyện Mường Lát. Toàn xã hiện có 818 hộ, với 3.817 nhân khẩu, với 4 dân tộc anh em Thái, Mường, Kinh, Khơ Mú cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm gần 90%.

Công an xã Mường Chanh tuyên truyền pháp luật cho người dân bản Na Hào.

Đại úy Vi Văn Nhận, Trưởng Công an xã Mường Chanh, cho biết: Với đặc điểm là một xã giáp biên, có nguy cơ tiềm ẩn các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Tuy vậy, do có nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm của lực lượng công an xã, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ATXH) được giữ vững, đồng bào yên tâm sản xuất, sát cánh cùng lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự chính trị, trật tự ATXH và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Ngay từ đầu năm 2024, lực lượng công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Mường Chanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến đông đảo người dân, đặc biệt là tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch thông qua các buổi họp dân, trên hệ thống loa truyền thanh và các trang mạng xã hội của công an xã. Cùng với đó, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, gắn liền với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bảo vệ an ninh biên giới, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “Vì bình yên cuộc sống” đến từng người, từng nhà, từng cơ quan, đơn vị, trường học làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự. Trọng tâm là Kế hoạch 451 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về “Cảm hóa, giáo dục, quản lý, phòng ngừa và xử lý thanh, thiếu niên hư vi phạm pháp luật”; và các kế hoạch, phương án về phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, cố ý gây thương tích, giết người. Lực lượng công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang, kiểm soát, nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn; chủ động lập danh sách các đối tượng thường xuyên xuất cảnh ra nước ngoài; công dân cư trú, học tập, lao động hợp pháp và bất hợp pháp ở nước ngoài; gọi hỏi, răn đe các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản trong việc tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của Nhân dân bảo vệ an ninh trật tự. Đến nay, xã đã thành lập được 9 tổ an ninh trật tự, 9 tổ ANXH; duy trì và hoạt động có hiệu quả 3 dòng họ tự quản về an ninh trật tự. Lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu, lực lượng bảo vệ biên giới của huyện Viêng Xay gặp gỡ, trao đổi tình hình; duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, các hành vi xâm phạm chủ quyền an ninh biên giới quốc gia...

Năm 2024, Công an xã Mường Chanh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 378 viên ma túy tổng hợp; tham mưu cho chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính 23 vụ việc. Trên địa bàn xã không có điểm và tụ điểm phức tạp về ma túy. An ninh trật tự, ATXH trên địa bàn xã luôn ổn định và đảm bảo, tạo điều kiện cho người dân yên tâm phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Thiện Nhân