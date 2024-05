Giảm tiểu đêm, đau lưng do suy thận nhờ dùng Ích Thận Vương Platinum chỉ sau 2 tháng

Ông Nguyễn Trung Tấn (sinh năm 1958, ở xóm Hợp Tiến, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - SĐT: 0392.678.104) đã từng có khoảng thời gian chống chọi với đủ thứ bệnh từ tiểu đường, viêm gan đến suy thận khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Buồn phiền, chẳng muốn đi đâu khi biết bản thân mắc suy thận

Vốn làm nông nghiệp tự do, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, chẳng mấy khi ốm đau nên ông Tấn chưa bao giờ nghĩ mình đang có bệnh trong người. Đến khi các con khuyên đi khám sức khỏe, ông Tấn bàng hoàng khi phát hiện ra mình đang bị tiểu đường. Ông nói: “Khoảng 5-6 năm trước, tôi đi khám thì huyết áp bình thường, không mỡ máu, không gút mà bị tiểu đường với cả viêm gan siêu vi trùng. Tiểu đường thì người ta cho thuốc tiêm ngày 2 lần, lâu lâu có thuốc gan nhưng gần đây cắt thuốc gan rồi. Tôi dùng nhiều thuốc thì thấy hiện tượng đau dạ dày, rồi chán ăn. Hồi đó tôi sụt cân nhiều lắm. Mấy tháng trước tôi đi khám lại ở trên bệnh viện huyện thì phát hiện thêm bệnh suy thận”.

Ông Tấn nhớ lại quãng thời gian phát hiện bệnh suy thận liên tục bị đau lưng.

Thời điểm phát hiện ra bệnh suy thận cũng là lúc ông Tấn thấy cơ thể bắt đầu có những thay đổi lạ, sức khỏe suy giảm nhiều. Ông kể: “Khi biết tin bị bệnh suy thận là tôi thấy người khác hẳn. Trước ngủ một mạch đến sáng mà giờ phải dậy đi tiểu đêm 4-5 lần, nhiều hôm cứ 30 phút lại dậy đi vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe của tuổi già. Buổi sáng dậy lao động, cho gà, cho lợn ăn thì thắt lưng đau rút. Nó gò xuống đau lắm. Những công việc bình thường như ngày xưa là không làm được, chỉ làm mấy việc nhẹ thôi mà cũng thấy khó khăn. Tôi còn thường xuyên bị tê tay, tê chân, hoa mắt, chóng mặt, người vô cùng mệt mỏi. Nói chung là mắc cái bệnh này, tôi cảm thấy rất buồn phiền, tư tưởng không thoải mái, nghĩ mình làm ảnh hưởng, phiền hà đến vợ con. Lúc đó thực sự là không muốn đi đâu, chỉ nằm ở nhà”.

Giảm tiểu đêm, hết đau lưng do suy thận nhờ thảo dược

Tình cờ một lần xem chương trình tư vấn sức khỏe trên kênh Truyền hình Nghệ An, ông Tấn thấy PGS.TS.BS Hồ Bá Do đưa ra lời khuyên cho người suy thận là nên sử dụng sản phẩm Ích Thận Vương Platinum. Sản phẩm có thành phần từ thiên nhiên nên an toàn, không có tác dụng phụ, dùng được lâu dài mà không gây tương tác thuốc khi dùng cùng với các thuốc điều trị bệnh lý khác như tiểu đường, viêm gan. Đặc biệt, có rất nhiều người bị bệnh suy thận giống như ông đã dùng sản phẩm thấy có hiệu quả. Không chần chừ, ông quyết định đặt mua sản phẩm thảo dược Ích Thận Vương Platinum về sử dụng.

Ông Tấn tin dùng sản phẩm Ích Thận Vương Platinum cho người suy thận.

Chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm trị suy thận Ích Thận Vương Platinum, ông Tấn đã thấy những chuyển biến tích cực. Ông vui mừng chia sẻ: “Tôi đặt mua 1 tháng là 4 lọ, ngày 4 viên, chia 2 lần. Từ ngày tôi uống Ích Thận Vương Platinum đều đặn cảm thấy trong người khỏe ra, đỡ đau lưng nhiều. Giờ cũng không thấy bị choáng, hoa mắt, chóng mặt nữa. Gần đây tôi đi khám thấy bệnh tiểu đường cũng ổn định, tăng cân trở lại. Tiểu đêm thì thỉnh thoảng đi 2-3 lần/đêm thôi. Từ ngày dùng Ích Thận Vương Platinum đến nay khoảng 2 tháng, bệnh tiến triển tốt thì tôi không phải phiền hà đến con cái nữa, vui vẻ lên rất nhiều. Tư tưởng thoải mái nên tôi cũng hay đi gặp gỡ bạn bè, chứ không ru rú ở nhà như trước”.

Nhận thấy những ưu điểm của sản phẩm Ích Thận Vương Platinum đối với người bị suy thận, ông Tấn không ngần ngại chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Ông hào hứng nói: “Ích Thận Vương Platinum dùng tốt thôi, không có vấn đề gì cả. Đi giao lưu với bạn bè tôi cũng giới thiệu. Tôi xin cảm ơn chương trình truyền hình, cảm ơn giáo sư đã tư vấn sản phẩm Ích Thận Vương Platinum mang lại cuộc sống bình thường cho bản thân tôi và gia đình. Tôi khuyên mọi người bị suy thận như tôi thì nên dùng Ích Thận Vương Platinum giúp ngăn bệnh tiến triển, đỡ rất nhiều”.

Bệnh suy thận được cải thiện, ông Tấn đã quay trở lại cuộc sống bình thường.

Khi sử dụng Ích Thận Vương Platinum, ông Tấn tâm đắc nhất là sản phẩm không hề có tác dụng phụ và không gây tương tác với các loại thuốc khác mà ông đang dùng. Giờ đây, khi sức khỏe đã cải thiện, ông Tấn vẫn kiên trì sử dụng sản phẩm thảo dược Ích Thận Vương Platinum mỗi ngày để ngăn bệnh suy thận tiến triển nặng thêm. Đặc biệt, chế độ dinh dưỡng hàng ngày ông cũng rất chú ý, kết hợp tập luyện thể dục thể thao, giữ tinh thần thoải mái để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Tại sao Ích Thận Vương Platinum giúp cải thiện bệnh thận, suy thận?

Phát triển từ sản phẩm Ích Thận Vương truyền thống, dạng platinum cao cấp vẫn chứa thành phần chính là dành dành đã được chứng minh có tác dụng giảm tình trạng thiếu máu tại thận, chống xơ hóa, giảm tổn thương thận.

Ích Thận Vương Platinum còn được bổ sung thêm cao đậu đen, cao hà thủ ô đỏ, dihydroquercetin và gấp đôi hàm lượng coenzym Q10 sản xuất theo công nghệ lượng tử tiên tiến giúp cải thiện chức năng thận, giảm độ suy thận, giảm chỉ số creatinin; bảo vệ thận, làm chậm tiến trình suy thận; hỗ trợ kiểm soát triệu chứng và biến chứng của suy thận; ngăn ngừa suy thận tiến triển do đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh về thận,... nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Ích Thận Vương Platinum hỗ trợ kiểm soát triệu chứng và biến chứng suy thận

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương Platinum đã giúp hàng triệu người mắc bệnh thận, suy thận mạn lấy lại được sức khỏe, quay lại cuộc sống bình thường. Mới đây, Ích Thận Vương vinh dự nhận được Giải thưởng “Thương hiệu mạnh Quốc gia 2024”. Đây là minh chứng khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như sự tin tưởng từ chính người tiêu dùng.

Vì vậy, bạn hãy sử dụng Ích Thận Vương Platinum - Giảm triệu chứng suy thận hiệu quả hơn!

* Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh! * Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Thanh Lan