Phẫu thuật cấp cứu thành công nam bệnh nhân bị xà beng đâm xuyên thành bụng

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân bị thanh xà beng sắt dài hơn 1m đâm xuyên thành bụng do tai nạn lao động.

Bệnh nhân B. được chuyển thẳng lên phòng mổ cấp cứu.

Bệnh nhân là ông Ng.V.B., 61 tuổi, trú tại xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc). Chiều 22/4, trong lúc ông B. đang cầm xà beng để gỡ cốt pha trên giàn giáo cao khoảng 2m thì bất ngờ giàn giáo bị sập, ông B. bị ngã xuống nền cứng và bị thanh xà beng sắt đang dùng để gỡ cốt pha đâm xuyên thành bụng. Ngay lập tức, người thân đã đưa ông tới bệnh viện gần nhà để sơ cứu và sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, làm các chỉ định cận lâm sàng đưa ra chẩn đoán ban đầu bệnh nhân có vết thương xuyên thấu thành bụng, vỡ cánh chậu phải và chấn thương sọ não.

Ngay lập tức, 5 chuyên khoa liên quan gồm các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp 2, khoa Gây mê hồi sức, khoa Ngoại Tiết niệu, khoa Phẫu thuật Thần kinh – Lồng ngực, khoa Chấn thương được mời hội chẩn và tham gia phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Ekip phẫu thuật cho bệnh nhân B. gồm 5 chuyên khoa.

Các bác sĩ tiến hành mở ổ bụng, kiểm tra các tạng, hệ tiết niệu của bệnh nhân không có tổn thương, lần theo dị vật dọc phúc mạc thành sau, dị vật đâm xuyên thủng làm vỡ cánh chậu phải. Sau đó các bác sĩ tiến hành rút dị vật ra khỏi thành bụng của bệnh nhân, đặt dẫn lưu vị trí tổn thương xương cánh chậu, dẫn lưu qua vết thương, xử lý vết thương sọ não cùng lúc.

Thanh xà beng được rút ra khỏi người bệnh nhân.

Sau 90 phút phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ đã rút được chiếc xà beng ra khỏi cơ thể bệnh nhân B. an toàn.

Sau mổ bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, huyết động ổn định, rút ống nội khí quản, tự thở tốt ngay ngày thứ 2. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đang tiến triển rất tốt và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

BSCKII Mai Thế Long thăm khám cho bệnh nhân sau 3 ngày phẫu thuật.

BSCKII Mai Thế Long, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp 2, Trưởng kíp phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân cho biết: Thanh xà beng xuyên thủng thành bụng nhưng rất may không làm tổn thương các mạch máu, các cơ quan nội tạng của bệnh nhân. Để đảm bảo an toàn người bệnh, đặc biệt là khi rút thanh xà beng, áp lực sẽ khiến bệnh nhân mất máu nhiều, vì vậy kíp mổ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án truyền máu bổ sung liên tục, đảm bảo nguy cơ rủi ro trước, trong và sau ca phẫu thuật. Thật vui mừng vì ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi, người bệnh được kịp thời cứu sống mà không có bất cứ biến chứng gì. Ca phẫu thuật thành công là nhờ bệnh nhân được đưa đến cấp cứu kịp thời, ê kíp các bác sĩ xử lý nhanh chóng và sự phối hợp nhịp nhàng của cùng lúc 5 chuyên khoa trong ca mổ.

Là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, hàng năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận rất nhiều ca bệnh tai nạn lao động hi hữu, trong đó có nhiều ca rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của bệnh nhân. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi tham gia lao động cần trang bị các thiết bị bảo hộ, kiểm tra kỹ lưỡng các điều kiện an toàn lao động và phải nắm vững các kiến thức về an toàn lao động để đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh các trường hợp tai nạn rủi ro không mong muốn xảy ra.

Tô Hà