Hội thảo khoa học “Tim mạch tuyến đầu - Những tiến bộ trong cấp cứu tim mạch”

Tại Thanh Hoá, nhận thức rõ vai trò của chuyên ngành tim mạch, từ năm 2009, được sự giúp đỡ của Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, Thanh Hoá đã sớm đào tạo, phát triển đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tim mạch và triển khai Can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá. Từ đó đến nay, Bệnh viện đã có được đội ngũ thầy thuốc chuyên khoa vững vàng cả số lượng và chất lượng; Bệnh viện đã phát huy mạch mẽ vai trò tuyến đầu của tỉnh với hàng loạt các kỹ thuật tim mạch chuyên sâu, phức tạp được thực hiện thành công như: Điều trị rung nhĩ bằng sóng có tần số Radio với hỗ trợ của hệ thống lập bản đồ giải phẫu điện học buồng tim (3D mapping); Khoan cắt mảng xơ vữa trong lòng động mạch vành, đặt Stent Graft điều trị phình động mạch chủ, siêu âm trong lòng mạch (IVUS) trong can thiệp động mạch vành nâng cao và hầu hết các kỹ thuật can thiệp tim mạch. Bên cạnh đó, nhiều phẫu thuật tim hở và nội soi đã triển khai và thực hiện một cách thường quy. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá đã làm tốt công tác đào tạo, hỗ trợ các bệnh viện trên phạm vi toàn tỉnh một cách hiệu quả thông qua nhiều hình thức, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, cấp cứu và điều trị bệnh lý tim mạch trên phạm vi toàn tỉnh.