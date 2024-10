Gặp gỡ bác sỹ cứu sống trẻ sơ sinh bị dây rốn quấn chặt 3 vòng

Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn Kiên, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến (Hoằng Hoá), nguyên Trưởng khoa Phụ sản - Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá vẫn còn nhớ như in giây phút trực tiếp mổ và cứu thành công trẻ sơ sinh bị dây rốn quấn chặt 3 vòng.

Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn Kiên, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

“Luôn đặt sức khỏe, sự an toàn của người mẹ và em bé lên hàng đầu, đưa ra quyết định chuyên môn chính xác, tối ưu nhất trong tất cả các tình huống khó khăn là nhiệm vụ đặt ra với mỗi bác sỹ sản khoa. Mục tiêu hàng đầu là đón em bé chào đời an toàn, khỏe mạnh mà không ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của người mẹ; cấp cứu sản khoa phải nhanh và cực kỳ dứt khoát, nếu không may xảy ra tai biến, có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc”, bác sỹ Nguyễn Văn Kiên mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng những chia sẻ rất trách nhiệm về chuyên ngành sản khoa, về công việc hiện tại anh đang đảm nhiệm tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến.

Trong hơn 38 năm khoác áo blouse trắng, bác sỹ Nguyễn Văn Kiên đã nhiều lần giành lại sự sống cho thai phụ và thai nhi nguy kịch như: mổ thai ngôi ngang, thai to tới hơn 5kg, ối hết, đoạn dưới thành lập kém, ngôi ngược phải thực hiện thủ thuật “lấy đầu hậu đặc biệt”... Nhưng việc thực hiện thành công ca cấp cứu kịp thời để cứu sống trẻ sơ sinh bị dây rốn quấn chặt 3 vòng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của bác sỹ Kiên trong quá trình công tác.

Bác sỹ Nguyễn Văn Kiên kể lại, thai phụ L.B.Y nhập viện trong tình trạng đầu thai rất cao. Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm sản phụ khoa, bác sỹ Kiên chỉ định theo dõi tim thai bằng monitoring thì thấy tim thai biểu hiện thay đổi, nhịp nhảy, độ dao động rất cao, chẩn đoán nhịp nhảy này liên quan đến dây rau quấn cổ hoặc thắt nút.

Sau khi cho thai phụ thở oxy, tim thai vẫn không cải thiện. Trước tình hình đe dọa sinh tồn của thai nhi, ngay lập tức, bác sỹ Kiên cùng ê kíp đã tiến hành hội chẩn và thống nhất đưa ra phương án mổ lấy thai cấp cứu với chẩn đoán suy thai.

Đúng như chẩn đoán ban đầu của bác sỹ, thai nhi có dây rốn quấn rất đặc biệt, 1 vòng quanh cổ và 2 vòng quanh lưng, bó chặt 2 cánh tay vào thân mình. Ca mổ diễn ra thuận lợi, em bé chào đời an toàn, tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn Kiên, dây rốn quấn cổ là tình trạng thường gặp trong quá trình mang thai của thai phụ, dễ bắt gặp trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Điều này thường sẽ không gây ảnh hưởng đến thai. Tuy nhiên, dây rốn quấn chặt 3 vòng quanh cổ và lưng là rất hiếm gặp và rất nguy hiểm, dễ dẫn đến suy thai và tử vong trong bụng mẹ...

Bác sỹ Nguyễn Văn Kiên luôn tạo được sự yên tâm và thoải mái ở mỗi bệnh nhân trong quá trình khám và điều trị.

Vì vậy, để có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn, bác sỹ Nguyễn Văn Kiên khuyến cáo các sản phụ nên thăm khám định kỳ thường xuyên và lựa chọn bệnh viện chuyên khoa có đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại để thực hiện các xét nghiệm sàng lọc trước sinh đầy đủ, đặc biệt trong những tuần cuối thai kỳ, nên đi khám thường xuyên để đánh giá sức khỏe thai. Việc tuân thủ lịch khám thai định kỳ đúng hẹn để được bác sỹ theo dõi và tư vấn cụ thể là điều quan trọng, cần thực hiện một cách nghiêm túc để tránh tình huống nguy hiểm bất ngờ cho mẹ và bé.

“Cứ mỗi ngày trôi qua, chứng kiến những niềm hạnh phúc của sản phụ khi đón đứa con khỏe mạnh chào đời, tôi hiểu rằng mình lại cần cố gắng nhiều hơn nữa để mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn cho mỗi người phụ nữ, mỗi gia đình”, bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn Kiên, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến đã chia sẻ như vậy trước khi xin phép dừng câu chuyện với chúng tôi để thăm khám cho một thai phụ đã đặt lịch từ trước.

Với những thành tích trong quá trình công tác, bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn Kiên đã được Bộ Y tế trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe Nhân dân”; nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Y tế và tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Lương - Linh Bằng