Gần 9 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong nửa đầu năm 2024

Theo số liệu Tổng Cục Thống kê công bố vào ngày 29/6, trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón tổng cộng hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 60% so cùng kỳ năm 2023 và tăng nhẹ so cùng kỳ năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Phố cổ Hội An luôn là điểm đến hấp dẫn khách quốc tế.

Theo đó, khách du lịch đến bằng đường hàng không đạt 7,4 triệu lượt người, chiếm 83,8% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 51,6% so cùng kỳ năm 2023. Kế tiếp, khách đến bằng đường bộ đạt gần 1,3 triệu lượt người, chiếm 14,3% tổng lượng khách và tăng 99% so cùng kỳ năm ngoái. Khách đến bằng đường biển chỉ đạt 164,9 nghìn lượt người, chiếm 1,9% tổng lượng khách và tăng 199,5% so cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, nước ta đã đón tổng cộng hơn 8,83 triệu lượt khách. Con số này tăng 58,4% so cùng kỳ năm trước và tăng 4,1% so cùng kỳ năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Như vậy, so với mục tiêu đạt 17-18 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm nay, du lịch Việt Nam đã đi được nửa chặng đường khi hoàn thành 50% con số đề ra. Mùa cao điểm du lịch quốc tế của Việt Nam rơi vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 4. Vì vậy, cuối năm sẽ là thời điểm để ngành du lịch tăng tốc và bứt phá.

Nhìn chung, Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất Việt Nam với 2,28 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm. Sau đó là Trung Quốc với gần 1,89 triệu lượt. Xếp thứ ba là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 630 nghìn lượt khách.

Nhật Bản, Hoa Kỳ, Australia, Ấn Độ và Malaysia cũng là những thị trường có lượng lớn du khách đến Việt Nam trong nửa đầu năm nay.

Khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024 phân theo vùng lãnh thổ. (Biểu đồ: Tổng cục Thống kê)

Chỉ tính riêng tháng 6/2024, lượng khách quốc tế đến nước ta đã đạt gần 1,25 triệu lượt người, tăng 28,1% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lượng khách lại giảm khoảng 10% so tháng 5. Trong tháng này, Hàn Quốc quay trở lại vị trí đầu tiên của thị trường gửi khách với gần 330 nghìn lượt, đoạt lại top 1 từ thị trường Trung Quốc (286 nghìn lượt).

Cũng theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 11,25 tỷ USD trong 2 quý đầu năm, tăng 20% so cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, dịch vụ du lịch đạt 6 tỷ USD, chiếm 53,1% tổng kim ngạch và tăng 40% so cùng kỳ năm trước.

Có thể thấy, nhờ chính sách thị thực thuận lợi, cùng việc đẩy mạnh tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được nhiều địa phương trên cả nước triển khai đã thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao so cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Du lịch Quốc Việt Nam, Hàn Quốc luôn là thị trường mục tiêu quan trọng hàng đầu của ngành du lịch nước ta. Trong giai đoạn 2014-2019, khách du lịch từ Hàn Quốc sang Việt Nam đã tăng gấp 5 lần với tốc độ tăng trưởng bình quân là 38% mỗi năm. Trong năm 2023, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 3,6 triệu lượt khách. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là thị trường khách hàng đầu của Hàn Quốc trong khu vực Đông Nam Á với khoảng 420 nghìn lượt khách đến.

Theo Nhân Dân