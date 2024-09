“Gác lễ” vì bình yên cuộc sống cho Nhân dân

“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đã trở thành khẩu hiệu hành động của lực lượng công an. Do đó, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 lực lượng Công an Thanh Hoá đã không nghỉ lễ mà tăng cường, bố trí lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động vui chơi giải trí, tạo điều kiện cho người dân nghỉ lễ.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động vui chơi giải trí, tạo điều kiện cho người dân nghỉ lễ vui tươi, an toàn, các đơn vị Công an trong tỉnh đã xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch triển khai toàn diện các biện pháp công tác bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Trong đó, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Trọng tâm là chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động chống phá trên không gian mạng, kích động biểu tình, gây rối ANTT của các đối tượng phản động và tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng trong dịp nghỉ lễ.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, bảo đảm quân số, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý tình huống phức tạp nảy sinh.

Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị, lực lượng Công an trong tỉnh, nhất là lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn tiếp tục bố trí lực lượng tăng cường xuống cơ sở bám tuyến, bám địa bàn, vừa triển khai đồng bộ, căn cơ, bài bản các phương án, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát ở các địa điểm du lịch, tập trung đông người; phối hợp tăng cường công tác quản lý hành chính, kiểm tra các cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, nhà cho thuê, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT nhằm phòng ngừa tội phạm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng điều tiết giao thông tại những tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều.

Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ phối hợp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm trật tự an toàn gioa thông đường thuỷ nội địa.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Thanh Hóa tăng cường tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh - trật tự.

Với tinh thần làm việc “xuyên lễ”, Công an Thanh Hóa đã bố trí các tổ lưu động thu nhận căn cước cho công dân, kể cả vào các buổi tối.

Để kiềm chế các loại tội phạm, lực lượng công an thường xuyên kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nên đến thời điểm này tình hình an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được bảo đảm ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp về ANTT. Trật tự an toàn xã hội, trật tự ATGT, trật tự công cộng cơ bản được bảo đảm, người dân vui tươi, phấn khởi đón Tết Độc lập.

Quốc Hương