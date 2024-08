Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Như Thanh

Thời gian qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được Công an huyện Như Thanh quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Công an huyện Như Thanh bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an huyện Như Thanh đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các xã, thị trấn, lực lượng chức năng tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chú trọng xây dựng các mô hình an ninh trật tự như: “Tổ liên gia tự quản”; “Camera an ninh trật tự”; “Sạch về tội phạm và tệ nạn ma túy” tại các thôn, tổ dân phố; “Cổng trường an toàn giao thông”...

Hiện nay huyện Như Thanh duy trì và phát huy 29 mô hình xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trên 95% xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ năm 2022 đến tháng 7/2024 Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 400 tin, trong đó có gần 200 tin có giá trị giúp cơ quan chức năng xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn ổn định, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Trao đổi với chúng tôi Thượng tá Trương Văn Quỳnh, Phó trưởng Công an huyện Như Thanh, cho biết: Để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian tới Công an huyện tiếp tục khơi dậy sức mạnh của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Củng cố và phát huy vai trò của trưởng thôn, trưởng khu phố, người có uy tín trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Lồng ghép nội dung công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung chỉ đạo xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, trường học an toàn về an ninh trật tự; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bài và ảnh: Xuân Cường