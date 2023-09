Thanh Hóa tiếp tục là điểm đến hấp dẫn

Kỳ nghỉ lễ dịp 2-9 năm nay, trong khi nhiều khu du lịch chứng kiến lượng khách giảm sâu, thì các điểm đến của Thanh Hóa vẫn đông khách.

Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tất cả các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh đều đón lượng khách lớn, với tổng 328.600 lượt, tăng 26,6%; tổng thu du lịch đạt 663 tỷ đồng, tăng 30% so với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022. Lượng khách và doanh thu du lịch của Thanh Hóa dịp này chỉ xếp sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai trọng điểm du lịch quốc gia.

So với các tháng mùa hè, nhất là kỳ nghỉ dịp 30-4, 1-5, thời tiết dịp 2-9 bất lợi hơn khi không còn nắng nóng làm gia tăng nhu cầu đi du lịch của người dân. Đây cũng là thời gian chuẩn bị cho năm học mới, nhiều gia đình có con nhỏ thường không muốn đi xa... Nhưng vượt lên sự bất lợi đó, du lịch Thanh Hóa vẫn hút khách và điều đặc biệt là các loại hình du lịch hiện có của Thanh Hóa như du lịch biển, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và du lịch tham quan di tích lịch sử - văn hóa đều có đông khách sử dụng dịch vụ. Con số 184.300 lượt khách đến với biển Sầm Sơn; 35.000 lượt khách đến với biển Hải Tiến và 42.700 lượt khách đến biển Hải Hòa, Bãi Đông (thị xã Nghi Sơn); Khu Du lịch sinh thái Pù Luông đạt 100% công suất phòng; Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đón 8.200 khách; Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ đón 6.800 khách... là minh chứng sống động.

Du khách tiếp tục chọn các điểm đến ở xứ Thanh để nghỉ dưỡng, khám phá trong kỳ nghỉ này, trước tiên phải khẳng định tính hấp dẫn từ các tài nguyên du lịch hiện có. Tuy nhiên, một yếu tố đóng vai trò quan trọng giúp làm tăng sự lựa chọn của du khách đó là chất lượng phục vụ ổn định, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách du lịch. Ngay từ đầu năm các khu, điểm du lịch trong tỉnh đã có sự đầu tư nâng cấp hạ tầng, cải tiến, đa dạng các dịch vụ và duy trì tính ổn định xuyên suốt trong năm. Trật tự kỷ cương trong du lịch cũng được chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng hết sức chú trọng, suốt 8 tháng qua hầu như không có điều tiếng gì lớn liên quan đến du lịch do du khách khiếu nại cũng là điểm cộng giúp thu hút du khách. Trong kỳ nghỉ lễ này dù lượng khách đông, nhưng an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch luôn đảm bảo, qua đó tiếp tục cho thấy công tác quản lý du lịch của Thanh Hóa là rất tốt.

Tình trạng khách tăng đi kèm với chất lượng phục vụ giảm sút, giá cả tăng vô lý ở một số thời điểm là việc thường thấy ở nhiều khu, điểm du lịch trong nước. Điều này cũng xảy ra ở Thanh Hóa những năm trước đây. Tuy nhiên bất cập này đã được xử lý nghiêm, giúp du lịch Thanh Hóa ngày càng trở nên thân thiện, hấp dẫn. Và với sự tin tưởng lựa chọn của du khách sẽ góp phần thúc đẩy nhanh hơn quá trình đưa Thanh Hóa trở thành trọng điểm du lịch quốc gia.

Tuệ Minh