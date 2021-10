Tham khảo Dulichkhampha24.com để có thêm kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng

Đà Nẵng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những người đam mê du lịch. Hàng năm, lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đổ về đây rất lớn. Cảnh quan tại Đà Nẵng vô cùng đa dạng, bạn sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp của những bãi biển trong xanh, dòng sông Hàn êm dịu hay những dãy núi hùng vĩ ôm trọn thành phố. Nếu bạn dự định tới Đà Nẵng du lịch, hãy chuẩn bị thật kỹ mọi thứ với những thông tin sau đây.

DU LỊCH ĐÀ NẴNG NÊN ĐI ĐÂU?

Đà Nẵng thu hút khách du lịch bởi nhiều lý do như sự chất phát của người dân, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp hay những món ăn ngon. Đặc biệt Đà Nẵng có lợi thế nằm giáp ranh với Hội An Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Vì vậy khi du lịch Đà Nẵng bạn có thể kết hợp thăm quan rất nhiều địa danh nổi tiếng ở những thành phố lân cận này như Phố Cổ Hội An, Cù Lao Chàm, Rừng Dừa Bảy Mẫu, kiến trúc lăng tẩm cố đô Huế…

ĐỊA ĐIỂM KHÁM PHÁ NỔI TIẾNG KHI ĐẾN VỚI ĐÀ NẴNG

Một địa danh nổi tiếng có vô vàn điều mới mẻ để bạn tìm hiểu. Đến với Đà Nẵng, bạn không nên bỏ qua những địa điểm khám phá dưới đây để có một chuyến đi đầy ý nghĩa.

Đắm chìm vào những bãi biển xinh đẹp

Thành phố Đà Nẵng có nhiều bãi biển xinh đẹp làm say đắm lòng người với bãi cát dài trắng mịn, làn nước trong xanh thu hút dukhách vào mỗi buổi chiều. Bên cạnh đó trên những bãi biển này thường tổ chức nhiều hoạt động vui chơi vô cùng hấp dẫn như mô tô biển, dù bay, lướt ván, thả diều… Những bãi biển đẹp bạn không nên bỏ qua khi tới Đà Nẵng như bãi biển Mỹ Khê, Bãi tắm Phạm Văn Đồng, Bãi tắm Xuân Thiều, Bãi tắm Mỹ An, Bãi tắm Non Nước…

Bãi tắm biển Mỹ Khê lọt tốp 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.

Khu Du lịch Bà Nà Hills

Đến Đà Nẵng bạn nhất định phải đặt chân đến Bà Nà Hills, lên đây du khách như được lạc đến Châu Âu hoa lệ. Khu du lịch này được xây dựng trên núi có độ cao 1487m so với mực nước biển, được mệnh danh là đường lên tiên cảnh.

Tới với Bà Nà Hills du khách sẽ được trải nghiệm tuyến cáp treo đạt 4 kỷ lục thế giới và chiêm ngưỡng toàn cảnh cánh rừng nguyên sinh cũng như thành phố Đà Nẵng từ trên cao. Cùng với đó bạn sẽ được tham quan nhiều địa điểm và những công trình xây dựng vĩ đại đại như Cầu Vàng…

Khu du lịch Bà Nà Hills.

Đảo Cù Lao Chàm

Thực chất Đảo Cù Lao Chàm thuộc Quảng Nam, những đây là địa điểm được rất đông khách du lịch lựa chọn khi tới Đà Nẵng. Bạn sẽ được trải nghiệm một cuộc sống khác khi tới đảo, sự mộc mạc bình yên nơi đây sẽ giúp bạn xua tan những mệt mỏi, ồn ào nơi thị thành xô bồ. Du khách còn được đắm mình trong những dòng nước mát và thưởng thức những món ăn đặc sản vô cùng hấp dẫn.

Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài

Nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho suối nước nóng tự nhiên cùng cảnh quan tươi đẹp, tạo nên địa điểm lý tưởng cho du khách khi nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng. Đừng bỏ qua địa điểm này nếu muốn có khoảng thời gian nghỉ ngơi hoàn hảo.

KHÁM PHÁ ẨM THỰC NỔI TIẾNG Ở ĐÀ NẴNG

Khi đến Đà Nẵng bạn bạn không nên bỏ qua những món ăn được chế biến từ hải sản tươi ngon mới được đánh bắt từ biển cả như mực nướng, cá hấp… vô cùng tươi ngon. Đặc biệt là vô vàn những món ăn vặt hấp dẫn như bánh nậm, chuối nếp nướng, bánh tráng nướng ngon “quên lối về”.

Khi đến Đà Nẵng bạn không nên bỏ qua những món ăn được chế biến từ hải sản tươi ngon.

TÌM HIỂU THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ DU LỊCH ĐÀ NẴNG Ở ĐÂU

Để có chuyến du lịch Đà Nẵng thuận lợi bạn cần tìm hiểu trước mọi thông tin để chuẩn bị thật đầy đủ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tìm những điều hữu ích, hãy tìm những thông tin ấy ở đâu. Gợi ý tốt nhất cho bạn là nên tìm hiểu qua các trang web về du lịch, ở đây bạn sẽ tìm được gần như đầy đủ những thông tin cần thiết cho chuyến di của mình. Bên cạnh đó, trên các hội nhóm review du lịch bạn cũng có thể tham khảo lịch trình phù hợp. Tuy nhiên cần lưu ý là lựa chọn những trang web uy tín có lượng truy cập lớn và được nhiều người đánh giá cao đặc biệt là những người đam mê du lịch.

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHU BẠN MUỐN ĐI DU LỊCH ĐÀ NẴNG

Trước mỗi chuyến du lịch, bạn thường có nhiều thắc mắc cho chuyến đi này. Dưới đây là những câu hỏi thường gặp khi du lịch Đà Nẵng:

Du lịch Đà Nẵng vào thời gian nào?

Thời điểm đẹp nhất để du lịch Đà Nẵng là từ tháng 3 đến tháng 9. Lúc này Đà Nẵng đang là mùa khô, ít mưa bão, nhiệt độ cao, trời trong xanh thích hợp cho các hoạt động du lịch biển.

Du lịch Đà Nẵng vào thời gian nào

Du lịch Đà Nẵng trong bao lâu?

Để khám phá Đà Nẵng và có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất, một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm là hợp lý. Khoảng thời gian này đủ để bạn có thể tham quan và thưởng thức hết cái đẹp của nơi đây.

Nên di chuyển bằng phương tiện gì trong thành phố?

Phương tiện đi lại tham quan tại Đà Nẵng rất đa dạng. Tùy thuộc vào nhu cầu và kinh phí cho chuyến đi bạn có thể lựa chọn thuê xe máy, xe điện hay taxi.

Đà Nẵng là thành phố đáng sống và là địa điểm du lịch lý tưởng cho những tín đồ thích “xê dịch”. Hãy một lần đến Đà Nẵng để cảm nhận được những nét đặc biệt của vùng đất này nhé.

