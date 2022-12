Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của thành phố du lịch biển

Với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhóm cao của tỉnh và diện mạo ngày càng khang trang, hiện đại, Sầm Sơn không chỉ được biết đến là thành phố du lịch hàng đầu của Thanh Hóa, ngày càng khẳng định được vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, mà còn đang vươn lên trở thành một đô thị phát triển năng động bậc nhất của tỉnh Thanh Hóa.

Một góc TP Sầm Sơn nhìn từ trên cao.

Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Sầm Sơn vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, kinh tế phục hồi nhanh, 31/31 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, nổi bật là kinh tế tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, trong nhóm các huyện, thị xã, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả tỉnh. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) ước đạt 32,2% (trong đó dịch vụ chiếm 60,1%; nông - lâm - thủy sản chiếm 9,6%; công nghiệp - xây dựng chiếm 17,7%).

Sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt mức tăng trưởng khá; giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước đạt 11.498 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ. Ngành dịch vụ tăng trưởng mạnh cả về lượt khách du lịch và doanh thu; tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) toàn ngành ước đạt 8.863 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch, tăng 66% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 19.785 tỷ đồng, bằng 182% kế hoạch, tăng 239% so với cùng kỳ. Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực, đã thành lập mới 145 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch, vượt kế hoạch tỉnh giao (145/140 DN). Thu ngân sách Nhà nước năm 2022 đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, vượt dự toán tỉnh và HĐND thành phố giao. Tổng thu ngân sách ước đạt 1.522 tỷ đồng, bằng 266% dự toán tỉnh giao, 105% dự toán HĐND thành phố giao.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công đáp ứng yêu cầu, tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của tỉnh và tình hình thực tế của thành phố. Đến ngày 12-12-2022 đã giải ngân 450 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố; ước hết năm 2022 hoàn thành giải ngân 100% vốn ngân sách tỉnh, Trung ương giao, qua đó đưa Sầm Sơn trở thành địa phương đứng thứ đầu toàn tỉnh về giá trị giải ngân vốn đầu tư công.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được triển khai thực hiện hiệu quả. Kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận một cửa của thành phố ở mức độ 3 đạt 99,2%, mức độ 4 đạt 98,6%; tại các phường, xã mức độ 3 đạt 84%, mức độ 4 đạt 75%, hoàn thành vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Bộ phận một cửa thành phố tiếp nhận 19.267 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 18.457 hồ sơ, đạt 95,8%, quá hạn 810 hồ sơ, chiếm 4,2%, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, với sự nỗ lực, cố gắng của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhất là sự nỗ lực, đóng góp của Nhân dân, ngày 23-5-2022 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 636/QĐ-TTg về công nhận TP Sầm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ số huyện, số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các hoạt động văn hóa - thể thao tiếp tục là điểm nhấn, tạo ấn tượng tốt đẹp trong Nhân dân và du khách; thể thao thành tích cao đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ 4 toàn tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giáo dục- đào tạo; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Nổi bật là nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến tích cực, với tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 90%... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tiếp tục tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo ổn định, đoàn kết, thống nhất; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên mọi lĩnh vực kịp thời, toàn diện, sâu sát với tình hình thực tế.

Khép lại năm 2022 với nhiều “điểm sáng”, nhiều dấu ấn nổi bật, Sầm Sơn bước vào năm 2023 - năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo. Những thành tựu về kinh tế - xã hội trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2022, cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; một số dự án lớn đang triển khai có sức lan tỏa; việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Sầm Sơn theo Nghị quyết số 298/2022/NQ-HĐND, ngày 13-7-2022 của HĐND tỉnh... là những điều kiện thuận lợi để thành phố huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Năm 2023, TP Sầm Sơn đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó có 11 chỉ tiêu kinh tế gồm: tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 18% trở lên; cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất: dịch vụ 41,2%; công nghiệp, xây dựng 55,2%; nông, lâm, thủy sản 3,6%; thu nhập bình quân đầu người 75 triệu đồng trở lên; thu ngân sách nhà nước (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao tăng bình quân hằng năm trên 15%; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 13.000 tỷ đồng trở lên; tổng lượt khách du lịch đạt trên 7,2 triệu lượt người; sản lượng lương thực có hạt đạt 6.460 tấn; sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt 24.500 tấn trở lên; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt đạt 100 triệu đồng trở lên; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 10 ha trở lên; thành lập 145 doanh nghiệp mới trở lên.

Cùng với đó là 10 chỉ tiêu xã hội, gồm: tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm dưới 1%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 90% trở lên; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,8% trở lên; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 6,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 0,5% trở lên; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động dưới 22%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83,2% trở lên; giải quyết việc làm mới trong năm cho 2.000 lao động trở lên; tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt 97% trở lên; tỷ lệ phường, xã, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu đạt 20,7% trở lên. Ngoài ra, thành phố cũng đề ra 7 chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng, đô thị và tài nguyên - môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh- trật tự (tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh - trật tự đạt 93% trở lên); 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng (kết nạp 190 đảng viên mới trở lên; phấn đấu 100% cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 26-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 298/2022/NQ-HĐND, ngày 13-7-2022 của HĐND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố. Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn đầu tư công, hiệu quả công tác thu, chi ngân sách.

Tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, của tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả mà thành phố đạt được trong năm 2022 là tiền đề quan trọng để Sầm Sơn bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với tâm thế tự tin và quyết tâm mạnh mẽ, nhằm từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện và hấp dẫn.

Bài và ảnh: Trần Hằng