Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý dịch vụ lưu trú du lịch

Chất lượng cơ sở lưu trú là một trong những yếu tố cơ bản góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hình ảnh điểm đến du lịch. Do vậy, cùng với việc quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, TP Sầm Sơn chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý loại hình kinh doanh dịch vụ này, nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Khách sạn Bộ Xây dựng (TP Sầm Sơn) đáp ứng các điều kiện để đón khách du lịch.

Trung tâm Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Sầm Sơn (Khách sạn Bộ Xây dựng) là đơn vị đạt tiêu chuẩn khách sạn 3 sao, với 150 phòng nghỉ; phòng ăn lớn có sức chứa 500 chỗ ngồi và các phòng ăn riêng; có hội trường từ 60 đến 250 chỗ ngồi; có bể bơi thông minh rộng 350m2, sân tennis, sân bóng chuyền, phòng tập gym và các dịch vụ khác như sân khấu tổ chức gala, gala ngoài trời, đốt lửa trại... Ngoài ra, trung tâm còn được giao 500 giường bệnh kế hoạch (270 giường phục hồi chức năng và 230 giường điều dưỡng); cùng nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, điều trị và phục hồi chức năng cho cán bộ, công chức ngành xây dựng và các đối tượng khách khác. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực khiến hoạt động kinh doanh của đơn vị bị đình trệ, đời sống của cán bộ, nhân viên cũng gặp không ít khó khăn.

Đến nay, cùng với sự sôi động trở lại của du lịch thành phố, Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn cũng đã sẵn sàng các điều kiện để đón và phục vụ du khách. Trao đổi với chúng tôi, ông Tống Phúc Văn, giám đốc trung tâm, cho biết: Đơn vị đã đầu tư chỉnh trang cơ sở vật chất, khởi động lại các dịch vụ ăn, nghỉ, vui chơi, luyện tập, chăm sóc sức khỏe... nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của khách du lịch. Bên cạnh đó, để kích cầu nhằm thu hút du khách, đơn vị áp dụng các chương trình khuyến mại như giảm giá phòng từ 10 đến 20% vào các ngày trong tuần (trừ cuối tuần); miễn phí dịch vụ bể bơi ngoài trời. Ngoài ra, đơn vị cũng chú trọng nâng cao văn hóa du lịch, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ... góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, cũng như bảo đảm các quy định của UBND TP Sầm Sơn về chất lượng dịch vụ và giá cả lưu trú. Mặc dù vậy, việc tái khởi động các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của đơn vị cũng đang gặp một số khó khăn. Đó là thiếu nguồn nhân lực chất lượng buộc đơn vị phải thuê lao động theo ngày, với chi phí khá cao (từ 300 - 500.000 đồng/ngày). Đồng thời, do giá cả các loại thực phẩm tăng nên việc duy trì thực đơn giá thấp là rất khó thực hiện.

Theo thống kê, thành phố hiện có 695 cơ sở lưu trú du lịch, với trên 20.000 phòng. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý dịch vụ kinh doanh lưu trú, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch sau thời gian dài rơi vào trạng thái ảm đạm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, UBND TP Sầm Sơn đã giao các cơ quan, phòng, ban, đơn vị chuyên môn tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản, phương án quản lý dịch vụ; đồng thời, tăng cường chỉ đạo các phường, xã, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ du khách... Thành phố đã ban hành “Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn TP Sầm Sơn năm 2022”, trong đó yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các thủ tục kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, như có biển hiệu rõ ràng; đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ; giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; đề án hoặc xác nhận bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Có phòng nghỉ, phòng ăn, phòng vệ sinh đảm bảo theo tiêu chí “sáng - sạch - đẹp”. Nhân viên phục vụ phải mặc đồng phục, đeo biển tên và có trách nhiệm hướng dẫn khách tham quan, mua sắm, bảo đảm an toàn cho du khách...

Dịch vụ lưu trú du lịch được quy định gồm thuê phòng, nhà nghỉ, khách sạn, biệt thự, căn hộ, lều trại. Theo đó, thành phố yêu cầu các đơn vị kinh doanh xuất hóa đơn hoặc phiếu thu trước khi thanh toán; có bảng niêm yết giá phòng nghỉ của từng loại phòng; giá hàng hóa dịch vụ (không được cao hơn giá tối đa mà cơ sở đăng ký với UBND thành phố); có thực đơn để bàn ghi tên, khối lượng và giá món ăn, đồ uống; phải sử dụng hợp đồng hoặc bản thỏa thuận thuê phòng tại cơ sở lưu trú (khi xảy ra tranh chấp, nếu không có hợp đồng hoặc bản thỏa thuận, thì cơ sở lưu trú du lịch là bên vi phạm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật)... Cùng với đó, thành phố cũng nghiêm cấm các hành vi ép buộc khách ăn, nghỉ, chuyển khách, bán khách; lấy lại phòng trước thời gian thỏa thuận; cắt nước, điều hòa của khách; bán hàng cao hơn giá quy định; cơi nới, lấn chiếm trái phép; xả nước thải, rác thải tùy tiện; có hành vi lời nói thiếu văn hóa... Các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo các quy định của pháp luật; đồng thời, tùy mức độ vi phạm, thành phố sẽ áp dụng các hình thức xử lý bổ sung như tạm dừng kinh doanh, thu hồi giấy phép kinh doanh, thông báo vi phạm trên hệ thống thông tin đại chúng và thông tin của thành phố...

Để triển khai hiệu quả phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, UBND thành phố đã thông báo đến các cơ sở kinh doanh, kèm theo biểu mẫu kê khai giá. Đồng thời, giao Đội Quản lý thị trường số 2 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh để tuyên truyền, ký cam kết phải niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết; chủ động kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật. Cùng với đó, giao UBND các xã, phường chịu trách nhiệm chính trong quản lý hoạt động của các cơ sở lưu trú trên địa bàn theo phương án quản lý lưu trú và theo các quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm. Ngoài ra, các đơn vị như công an thành phố, Đội Quản lý thị trường số 2, Đội kiểm tra quy tắc đô thị, Trung tâm Y tế Sầm Sơn và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý và hướng dẫn, hỗ trợ các phường, xã quản lý về an ninh trật tự, an toàn giao thông, chống ép khách, ép giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, phòng chống cháy nổ, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật và của UBND thành phố...

Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2022, Sầm Sơn đón được 1.525.800 lượt khách, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 43,6% kế hoạch năm 2022; phục vụ 3.308.340 ngày khách, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 40,1% kế hoạch năm 2021; doanh thu ước đạt 1.267,2 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 40,2% kế hoạch năm 2022. Đây là những con số tương đối khả quan, cho thấy du lịch Sầm Sơn đang “ấm” dần lên. Để tiếp tục thu hút khách du lịch, yêu cầu đặt ra cho chính quyền TP Sầm Sơn lúc này là đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, trong đó, chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch là một trong những điều kiện quan trọng của chất lượng sản phẩm và giá trị điểm đến.

