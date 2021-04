Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm 2021 diễn ra vào ngày 1-5 với nhiều hoạt động hấp dẫn

Theo kế hoạch của UBND huyện Hoằng Hóa, Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 1-5. Chương trình khai mạc lễ hội dự kiến tổ chức tại sân khấu chính của Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT&TH Thanh Hóa.

Biển Hải Tiến. Ảnh: Phạm Nam

Trong khuôn khổ lễ hội, từ ngày 29-4 đến 2-5, nhiều hoạt động văn hóa - thể thao sẽ được tổ chức mang đậm nét văn hóa truyền thống của quê hương Hoằng Hóa. Đặc biệt, là Lễ hội Cầu ngư tại Công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường và khu vực Tượng đài Lão dân quân Hoằng Trường anh hùng (thuộc địa phận xã Hoằng Trường).

Các hoạt động kết nối du lịch biển với các điểm di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện sẽ được tổ chức, trong đó huyện sẽ giao cho các phòng, ngành, đơn vị xây dựng lịch trình tổ chức cho học sinh khối THCS tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về các điểm di tích lịch sử - văn hóa như: Đền thờ Tô Hiến Thành (xã Hoằng Tiến), Bảng Môn Đình, Nhà thờ Nguyễn Quỳnh, Nhà thờ Bùi Khắc Nhất (xã Hoằng Lộc); Phủ Vàng (xã Hoằng Xuân); Nhà Truyền thống huyện…

Hình ảnh khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm 2019.

Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá, phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch của tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Hoằng Hóa nói riêng, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với biển Hải Tiến và huyện Hoằng Hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển hơn.

Công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường. Ảnh: Phạm Nam

UBND huyện Hoằng Hóa yêu cầu các hoạt động tổ chức đa dạng, phong phú, an toàn và tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân và hấp dẫn đối với du khách. Đồng thời, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19

Việt Hương