Giới thiệu chuyên trang đánh giá du lịch Đà Nẵng KhamPhaDanang.vn

Ra đời vào tháng 2/2017, Hana Hotel Travel Company là công ty chuyên về dịch vụ lưu trú thực hiện sứ mệnh mang lại những trải nghiệm tuyệt vời trong du lịch và nghỉ dưỡng. Sau gần 10 năm hoạt động, đơn vị luôn giữ vững vị trí top đầu trong ngành du lịch với hệ thống quản lý chặt chẽ và đa dạng dịch vụ. Cùng với 2 dự án đang triển khai là khách sạn Hanami Hotel Danang và Chuyên trang du lịch Khám Phá Đà Nẵng, Hana Hotel Travel Company còn mở rộng phát triển hàng loạt dịch vụ như:

Nguồn nhân lực chính thực hiện các dự án của Công ty Hana Hotel Travel Company

- Kinh doanh nhà hàng Food And Meal

- Website Food And Meal

- Dịch vụ thực phẩm chế biến sẵn The Dinner Dude

- Dịch vụ Set-up, vận hành nhà hàng, khách sạn

- Dịch vụ du lịch, tour, thuê xe máy .v.v

- Dịch vụ đào tạo, phát triển nhân lực mảng khách sạn, nhà hàng

- Dịch vụ cung cấp đồ dùng, đồ gia dụng cho nhà hàng, khách sạn

- Dịch vụ tiếp thị và xây dựng thương hiệu

Việc vận hành khách sạn Hanami Hotel Danang là dự án đầu tiên cũng là dự án thành công cho đến hiện tại. Với mô hình khách sạn 3 sao đẳng cấp, nơi đây mang đến không gian lưu trú sang trọng, hiện đại phù hợp với mọi tầng lớp. Được lấy cảm hứng theo lối kiến trúc Nhật Bản, khách sạn sử dụng tông màu vàng đen làm chủ đạo, kết hợp hài hoà với cách trang trí bắt mắt, tỉ mỉ ngay từ tiền sảnh đến từng phòng ở. Với hệ thống gần 40 phòng và được chia theo từng hạng gồm hạng tiêu chuẩn, Superior, Deluxe, căn hộ và hạng phòng gia đình. Qua đó, du khách có thể lưu trú trong thời gian ngắn hạn hay dài hạn một cách tuỳ thích.

Phòng ở đầy đủ tiện nghi tại khách sạn Hanami Hotel Danang

Đặc biệt, chất lượng phòng ở đạt chuẩn quốc tế, cung cấp đầy đủ vật dụng như tủ lạnh, bàn làm việc, két an toàn, bữa sáng, cafe wifi,... Khách lưu trú còn được hưởng nhiều dịch vụ đãi ngộ như nước uống miễn phí, lễ tân hỗ trợ 24/24, dọn dẹp buồng phòng mỗi ngày. Đáp ứng mục đích nghỉ dưỡng, du lịch, Hanami Hotel Danang toạ lạc ở vị trí lý tưởng, là trung tâm của các điểm tham quan, nhà hàng, quán ăn, biển, sân bay, khu vui chơi, quán bar,...Từ đây, du khách hoàn toàn tiết kiệm được kha khá thời gian cho hành trình khám phá tuyệt vời tại thành phố xinh đẹp Đà Nẵng.

hông tin liên hệ - Hanami Hotel Danang - Địa chỉ: 61-63 Hoàng Kế Viêm, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000 - Hotline: 0905432992 - Email: contact@hanamihotel.com - Plus code: 26XR+FX Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng - Website: https://hanamihotel.com - Facebook: https://facebook.com/hanamihotel - Google maps: https://g.page/hanamihotel

Liên tiếp những thành công lớn trong kinh doanh lưu trú, Công ty Hana Hotel Travel Company phát triển hệ thống hợp tác chiến lược toàn cầu. Tháng 2/2018 hợp tác cùng Chef John mở nhà hàng Food And Meal. Lấy đội ngũ nhân viên nước ngoài làm lực lượng phát triển website Food And Meal, hỗ trợ cộng đồng trong việc tìm các công thức nấu ăn. Vượt qua đại dịch, đến năm 2022, đơn vị tiếp tục liên kết cùng Mark Zoch mở chi nhánh The Dinner Dude Việt Nam ( công ty sản xuất thực phẩm chế biến sẵn phục vụ người dân nội địa và khách du lịch).

Giám đốc Công ty Hana Hotel Travel Company và nhân viên

Cũng trong thời gian này, Hana Hotel Travel Company cho ra mắt trang web chia sẻ kinh nghiệm du lịch, ẩm thực, cùng những đánh giá sâu sắc về các điểm đến ngay tại Đà Nẵng mang tên Khám Phá Đà Nẵng . Không chỉ làm hài lòng người đọc với giao diện web đẹp mắt, rõ ràng, website còn tăng độ uy tín khi thông tin chính xác 100% được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên địa phương và những người dày dặn kinh nghiệm trong lịch.

Nhân viên bộ phận khách sạn

Ông Lê Anh Tài, Giám đốc điều hành Hana Hotel Travel Company khẳng định nhân viên là yếu tố nòng cốt cho sự phát triển bền vững. Lấy văn hoá , đạo đức làm nền tảng trong công tác đào tạo nhân lực, mỗi một phòng ban nêu cao tinh thần làm việc nhiệt huyết, trung thực, sáng tạo, quyết tâm thực thi sứ mệnh mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Nhờ vậy, dịch vụ đào tạo nhân viên mảng nhà hàng, khách sạn của đơn vị cũng được nhiều đối tác đánh giá cao. Điều này khẳng định màu sắc riêng của công ty với điểm mạnh kinh doanh uy tín, dịch vụ chất lượng, mục tiêu rõ ràng, trách nhiệm với cộng đồng và là người đồng hành đáng tin cậy trong mỗi chuyến đi.

Tính đến thời điểm hiện tại, dưới sự điều hành chuyên nghiệp từ ông Lê Anh Tài, công ty sở hữu thêm 4 khách sạn ven biển nổi tiếng gồm Sea Me, Kingdom, Gold Time, Zenta. Chắc chắn sự nỗ lực của toàn thể nhân viên Hana Hotel Travel Company sẽ được đền đáp xứng đáng, mang lại nhiều giá trị có lợi cho cộng đồng và làm hài lòng du khách.

