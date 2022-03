Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Sầm Sơn văn minh, hấp dẫn, thân thiện

Chiều 14-3, UBND TP Sầm Sơn đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả hoạt động du lịch năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch của thành phố năm 2022.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Tại cuộc họp báo, đại diện lãnh đạo thành phố đã thông báo đến các cơ quan báo chí, truyền thông kết quả hoạt động du lịch năm 2021. Theo đó, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nên thành phố chỉ đón được 1.561.000 lượt khách, bằng 48% so với năm 2020, đạt 33,9% kế hoạch; phục vụ 3.509.000 ngày khách, bằng 58,6% so với năm 2020 và 29,3% kế hoạch; doanh thu ước đạt 1.365 tỷ đồng, bằng 44,7% so với năm 2020 và 35,4% kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn báo cáo kết quả phát triển du lịch năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Cùng với đà phục hồi, mở cửa trở lại các hoạt động du lịch trong cả nước, năm 2022 thành phố Sầm Sơn đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của dịch vụ du lịch; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; đa dạng hóa sản phẩm du lịch; xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hấp dẫn, thân thiện. Qua đó, phấn đấu đón 3.500.000 lượt khách; phục vụ được 8.250.000 ngày khách; doanh thu du lịch đạt 3.150 tỷ đồng.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch Sầm Sơn trong điều kiện “bình thường mới” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, trong đó tập trung xây dựng, duy trì các lễ hội văn hóa - du lịch, nâng cấp và phát huy các lễ hội truyền thống để xây dựng thương hiệu du lịch Sầm Sơn là “Thành phố của Lễ hội”.

Theo kế hoạch, năm 2022, Sầm Sơn sẽ tổ chức 19 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Trọng tâm là Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022 (dự kiến vào 19 giờ 30 phút thứ 7, ngày 23-4-2022 tại sân khấu Quảng trường biển, phường Trung Sơn).

Để thu hút du khách về với Sầm Sơn, thành phố cũng đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái; lễ hội Cầu Phúc, đền Độc Cước; Lễ hội Carnival đường phố; lễ hội thả diều; lễ hội dù bay; lễ hội bánh chưng - bánh giầy; lễ hội cầu ngư - bơi chải; chương trình nghệ thuật thứ 7 hàng tuần; liên hoan văn hóa các dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống tỉnh Thanh Hóa; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa và tổ chức tuyến phố đi bộ, chợ đêm thành phố Sầm Sơn năm 2022...

Đại diện báo Lao Động phát biểu tại buổi họp báo.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ du lịch; đa dạng hóa sản phẩm để thu hút du khách và kéo dài thời gian hoạt động du lịch; nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng với đó, tranh thủ các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư; chú trọng bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; tăng cường công tác phòng, chống dịch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn tắm biển...

Thành phố cũng đang tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án quản lý dịch vụ (19 phương án) theo hướng phù hợp thực tế, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, quy định cụ thể những việc được làm, những việc không được làm; trách nhiệm, nghĩa vụ của đối tượng quản lý; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Trong đó chú trọng đến phương án sắp xếp và quản lý dịch vụ thương mại trên các tuyến đường; phương án quản lý xe điện; phương án quản lý xích lô; phương án sắp xếp bến thuyền...

Đại diện Báo Gia đình Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương đã góp ý, kiến nghị đối với UBND thành phố Sầm Sơn một số vấn đề liên quan đến công tác phát triển du lịch. Cụ thể là cần xây dựng các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, ấn tượng để thu hút du khách. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp, nhất là việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí cần kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, thành phố cần xây dựng các phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch một cách chặt chẽ; đặc biệt chú trọng đến văn hóa du lịch, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong đón và phục vụ khách du lịch. Cùng với đó chú trọng công tác vệ sinh môi trường nhằm tạo ấn tượng đẹp cho du khách khi về với Sầm Sơn.

Ông Lê Văn Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn nhấn mạnh về các hoạt động du lịch tại Sầm Sơn trong năm 2022.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Văn Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, khẳng định: Năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì thế, đây là cơ hội, điều kiện thuận lợi để Sầm Sơn phát triển nhanh và bền vững; song cũng đặt ra yêu cầu phát triển cao hơn, nỗ lực lớn đối với thành phố, nhằm góp phần phát triển du lịch Sầm Sơn nhanh, bền vững phù hợp với điều kiện, tình hình mới, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và đáp ứng tiêu chí là “Điểm đến hấp dẫn, văn minh, thân thiện, từng bước xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế" như tinh thần Nghị quyết đặt ra.

Lãnh đạo thành phố Sầm Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan báo chí, truyền thông dành cho Sầm Sơn nói chung, du lịch nói riêng. Với các ý kiến góp ý chân thành, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp thu và điều chỉnh phù hợp. Mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Sầm Sơn trong công tác quảng bá hình ảnh, góp phần đưa du lịch Sầm Sơn đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Trần Hằng