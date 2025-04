Du lịch Bá Thước: Thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn du khách

Bá Thước được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Nơi đây còn có hệ thống di tích lịch sử- văn hóa độc đáo. Do đó, khi đến đây du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Du khách trải nghiệm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Một địa điểm du lịch trên địa bàn huyện Bá Thước hiện đang tạo sức hút đối với nhiều du khách là Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Nếu như trước đây, du khách đến với Bá Thước chỉ đơn giản là để ngắm cảnh thiên nhiên, thì vài năm trở lại đây các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện đã không ngừng làm mới bằng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn. Nổi bật là loại hình du lịch đi bộ trong rừng (trekking tour) hiện đang thu hút khá đông du khách tham gia. Với loại hình du lịch này, du khách có thể tham gia tuyến trekking đỉnh Pù Luông; tuyến trekking mạo hiểm hòn Con Sói; tuyến trekking đỉnh Pù Luông - Hòn Con Sói; tuyến trekking cung đường di sản Pù Luông (tuyến liên huyện Bá Thước - Quan Hóa). Tham gia các tuyến trekking trên những cung đường khác nhau, không chỉ giúp du khách có cơ hội khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, chinh phục đỉnh cao mà còn được thư giãn, hít thở bầu không khí trong lành. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, trên các tuyến trekking cũng dần hình thành các lán nghỉ phục vụ nhu cầu lưu trú qua đêm và ăn, uống...

Ngoài ra, những năm gần đây, loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng đã được các đơn vị kinh doanh du lịch tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông khai thác hiệu quả. Trong đó, tập trung hướng khách tới các điểm đến nổi bật như bản Hiêu, bản Đôn, bản Kho Mường, bản Kịt với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng với đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Thái, Mường.

Với loại hình du lịch này, du khách có thể cùng ăn, ngủ và giao lưu với người dân bản để cảm nhận và hiểu biết sâu hơn đời sống văn hóa - xã hội của địa phương. Ông Lò Văn Nam, hộ làm du lịch cộng đồng ở bản Kho Mường (xã Thành Sơn) cho biết: "Thông thường, vào các dịp lễ, tết, dịp cuối tuần hầu hết các cơ sở lưu trú ở đây đều kín phòng. Để mang đến cho du khách sự trải nghiệm hoàn hảo, chúng tôi luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú. Đồng thời, phát triển đa dạng các hoạt động du lịch như phối hợp với các đội văn nghệ các thôn, bản để phục vụ du khách thưởng thức và trải nghiệm văn hóa; liên kết với các đơn vị kinh doanh du lịch để xây dựng thêm các tour, tuyến du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch mạo hiểm...".

Những năm qua huyện Bá Thước đã xây dựng đa dạng sản phẩm du lịch đặc trưng, qua đó mang lại cho du khách những trải nghiệm mới, góp phần kích cầu du lịch, thu hút nhiều hơn lượng du khách đến địa phương. Nổi bật là tour, tuyến du lịch sinh thái sông, hồ kết hợp với du lịch tâm linh. Du khách có thể tham quan cảnh quan sông nước gắn với các hoạt động khám phá thiên nhiên, chèo thuyền trên lòng hồ Thủy điện Bá Thước 2, hồ Duồng Cốc, tham quan các di tích danh thắng thác Muốn (xã Điền Quang), thác Dần Long (xã Lương Ngoại), hang cá thần (xã Văn Nho)...

Ngoài ra, du khách còn có thể tham quan chùa Giổi, đền thờ Quận công Hà Công Thái, địa chỉ thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Bá Thước, Đồn Sân bay Cổ Lũng, Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm... Hàng năm huyện còn tổ chức các lễ hội truyền thống như lễ hội Mường Khô, lễ hội Căm Mương và lồng ghép các trò chơi, trò diễn dân gian như, khặp Thái, xường Mường, khua luống, các chương trình văn nghệ mang đậm sắc thái văn hóa bản địa vào trong các lễ hội, tạo sức hút du khách.

Hiện nay, du lịch ẩm thực, gian hàng lưu niệm cũng là một trong những sản phẩm được huyện quan tâm phát triển. Tham gia loại hình du lịch này, du khách sẽ được tìm hiểu các giá trị văn hóa ẩm thực của người dân địa phương với các món ăn đặc sản như vịt Cổ Lũng, cá sông lòng hồ Thủy điện Bá Thước 2; cá Dốc khu vực Quốc Thành, lợn cỏ...; tham quan, trải nghiệm mua sắm sản phẩm dệt thổ cẩm (xã Lũng Niêm), chợ phố Đoàn; tìm hiểu nghề nấu rượu siêu men lá (xã Cổ Lũng); tham quan sản phẩm dược liệu khu Son - Bá - Mười...

Cùng với đẩy mạnh phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, huyện Bá Thước cũng quan tâm đến việc đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông thuận lợi; chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch; giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức, cá nhân trong chấp hành pháp luật về kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá điểm đến an toàn cho du khách; phối hợp xây dựng các chiến dịch kích cầu du lịch với phương châm “Tăng tối đa chất lượng sản phẩm, giảm tối đa giá thành sản phẩm”; hình thành liên minh kích cầu du lịch với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh... Từ đó, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến tham quan, trải nghiệm.

Bài và ảnh: Bảo Ngọc