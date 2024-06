Cựu chiến binh tích cực tham gia giữ gìn ANTT, ATGT

Nhiều năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hà Trung luôn thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình. Qua đó, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) tại cơ sở; xây dựng môi trường sống lành mạnh, vì sự bình yên của Nhân dân.

CCB xã Hà Lâm sẵn sàng làm nhiệm vụ tại khu vực trường học giờ tan trường nhằm bảo đảm ATGT.

Hội CCB huyện Hà Trung có gần 3.000 hội viên tham gia hoạt động tại 140 tổ ANTT, 966 tổ an ninh xã hội. Hiện có hơn 400 hội viên tham gia tổ ANTT và hơn 600 hội viên tham gia hoạt động tại các tổ an ninh xã hội ở các thôn, xóm, khu dân cư, tổ dân phố. Lực lượng CCB luôn tích cực phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời thông tin, tố giác tội phạm. Thường xuyên phối hợp với cơ quan công an giải quyết những vấn đề nổi cộm về ANTT, không để “bị động, bất ngờ”, hình thành “điểm nóng”. Tiêu biểu là vụ bắt phạm nhân trốn trại nguy hiểm Triệu Quân Sự tại xã Yên Dương.

Về mô hình “Tổ CCB tham gia xóa nghiện ma túy, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng”, đã nhận giáo dục, cảm hóa 36 đối tượng (tù tha về và nghiện ma túy). Phối hợp với hội LHPN và công an huyện, xã giúp đỡ được 4 đối tượng dần bỏ được ma túy. Với mô hình “CCB tham gia phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em”, đã phối hợp với hội phụ nữ các cấp tổ chức 137 buổi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc... với 12.467 lượt người tham gia tại 20 xã, thị trấn, tạo sự chuyển biến, góp phần ngăn chặn, hạn chế các tệ nạn xã hội và các hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.

Đặc biệt là mô hình “Tổ CCB xung kích bảo vệ tấm lưới thép chống lóa đặt trên dải phân cách cứng Quốc lộ 1A” và “Tổ CCB cứu hộ cứu nạn ATGT” thực hiện rất hiệu quả. Năm 2015, sau khi tuyến Quốc lộ 1A được nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Hà Trung nói riêng, đã xuất hiện nhiều hành vi, việc làm vi phạm pháp luật, xâm hại tài sản Nhà nước, làm mất nguyên trạng kết cấu hành lang giao thông, gây tai nạn. Ở thời điểm đó đã có một số vụ việc xảy ra để lại hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân, gia đình và xã hội, dù các cơ quan chức năng quản lý đã vào cuộc nhưng vẫn không chấm dứt việc tự ý tháo dỡ tấm lưới thép chống lóa đặt trên dải phân cách cứng Quốc lộ 1A. Mô hình được thành lập gồm 11 tổ, với 84 hội viên CCB tham gia.

Bằng những việc làm cụ thể như: tuyên truyền, vận động Nhân dân nói chung, trong đó có hội viên CCB, cựu quân nhân sinh sống dọc 2 bên tuyến Quốc lộ 1A thấy được tác hại của việc tự ý tháo dỡ tấm lưới thép chống lóa đặt trên dải phân cách cứng Quốc lộ 1A. Từ đó tích cực tham gia đăng ký cam kết tự quản và có trách nhiệm bảo vệ tài sản quốc gia. Bên cạnh đó, các tổ phân công cho hội viên, giao nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ vào các thời điểm nhạy cảm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi tháo gỡ phi pháp. Trong quá trình triển khai thực hiện, ban chấp hành hội CCB các xã, thị trấn luôn phối hợp với công an tham mưu cho đảng ủy, UBND, công an huyện, ban ATGT lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bảo vệ và ngăn chặn có hiệu quả hành vi vi phạm tháo gỡ các hệ thống cọc tiêu, biển báo, tấm chống lóa; xử lý các “điểm đen” về tai nạn giao thông trên địa bàn. Phối hợp với Công an huyện và công an các xã, thị trấn, Hạt Quản lý đường bộ Hà Trung, trưởng thôn (tổ trưởng dân phố) lập biên bản những hành vi vi phạm và đề nghị xử lý theo pháp luật.

Chủ tịch Hội CCB huyện Hà Trung Nguyễn Văn Thiện cho biết: Khi chưa có mô hình, có 31 điểm bị tháo gỡ tấm lưới chống lóa. Từ khi thành lập các tổ CCB xung kích bảo vệ tấm lưới thép chống lóa đặt trên dải phân cách cứng Quốc lộ 1A đến nay chỉ có 2 tấm lưới bị tháo dỡ; xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đâm va làm hư hỏng 34 tấm lưới. Tất cả các vụ tự ý tháo gỡ và các vụ tai nạn đều được các tổ báo cáo kịp thời về Hội CCB huyện và các đơn vị chức năng để quản lý, khắc phục kịp thời. Điều đáng nói là việc tuần tra không chỉ kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ mà còn góp phần đảm bảo trật tự ATGT cho người và phương tiện. Bởi, trong thời gian tuần tra, nếu gặp những vụ tai nạn xảy ra, các đồng chí sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu. Từ khi thành lập đến nay ngoài các vụ va chạm giao thông nhẹ, mô hình đã trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn về ATGT đối với ô tô là 81 vụ, xe máy 353 vụ, xe máy điện và xe đạp 104 vụ. Hỗ trợ, đưa đi cấp cứu 118 người; bảo vệ hiện trường 264 vụ tai nạn, giữ hiện vật cho người bị nạn quy ra tiền là 183,6 triệu đồng, tiền mặt là 93,8 triệu đồng...

Những việc làm thiết thực, hiệu quả trên được Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đồng tình ủng hộ và quyết định đưa mô hình vào chương trình nội dung ký kết giữa hội CCB và ban ATGT các cấp. Phát động phong trào “CCB Thanh Hóa tham gia bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tuyến Quốc lộ 1A” và chỉ đạo 7 huyện, thị xã, thành phố có Quốc lộ 1A đi qua thực hiện đồng bộ.

Các mô hình do Hội CCB huyện Hà Trung thành lập, triển khai thực hiện được lãnh đạo Đảng, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT” trên địa bàn.

Bài và ảnh: Mai Phương