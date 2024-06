Công an huyện Thường Xuân tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Thời gian qua Công an huyện Thường Xuân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tổ chức, hướng dẫn, phân luồng giao thông trong dịp lễ hội đầu năm, đồng thời kiên quyết xử nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó góp phần kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông. Tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Thường Xuân đã phát hiện, xử lý 426 trường hợp, tạm giữ 320 phương tiện, tước giấy phép lái xe 94 trường hợp, xử phạt nộp kho bạc Nhà nước 1 tỷ 483 triệu đồng.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thường Xuân ra quân kiểm tra và xử lý các trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Vi Mạnh Huấn, Đội phó phụ trách Đội CSGT-TT, Công an huyện Thường Xuân, cho biết: Đội đã tham mưu với Trưởng Công an huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, tập trung quyết liệt nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trong đó, đặc biệt chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp; phát huy được vai trò, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể và lực lượng cảnh sát khác để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ lái xe và các doanh nghiệp vận tải; đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông, xử lý xe chở hàng quá khổ, quá tải, các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Đội CSGT-TT Công an huyện Thường Xuân đã tổ chức được 28 buổi tuyên truyền trên xe tuần tra lưu động ở các tuyến giao thông trọng điểm, như: Quốc lộ 47, các tỉnh lộ 519, 519B và các tuyến đường liên thôn, liên xã. Nội dung tuyên truyền liên quan đến Luật Giao thông đường bộ; các hành vi vi phạm và chế tài xử lý; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trên các tuyến giao thông để Nhân dân nắm rõ, nâng cao cảnh giác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thực hiện 8 buổi tuyên truyền trực tiếp và được người dân đối thoại vướng mắc với lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), từ đó giúp người dân hiểu hơn về công việc của lực CSGT và đồng hành cùng giúp đỡ. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đã phối hợp với Trường THPT Cầm Bá Thước tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho gần 1.300 học sinh. Ngoài ra, lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an thị trấn Thường Xuân xây dựng 2 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường THPT Cầm Bá Thước và Trường Tiểu học thị trấn Thường Xuân. Đến nay, cả hai mô hình đang hoạt động có hiệu quả, qua đó nâng cao ý thức của học sinh và các bậc phụ huynh khi tham gia giao thông tại các cổng trường học sát với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; tham mưu cho ban ATGT hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn giải tỏa các điểm lấn chiếm hành lang giao thông. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật ATGT đường bộ.

Bài và ảnh: Thiện Nhân