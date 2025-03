Đồn Biên phòng Hiền Kiệt - cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Thời gian qua, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Đồn Biên phòng (ĐBP) Hiền Kiệt (Quan Hóa) còn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng biên phòng và người dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt tuyên truyền cho Nhân dân bản Cháo, xã Hiền Kiệt (Quan Hóa) các văn bản có liên quan về bảo vệ biên giới.

Thiếu tá Cao Đình Xuân, chính trị viên ĐBP Hiền Kiệt cho biết: Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 3,796km đường biên giới và 3 mốc quốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào; có 891 hộ dân, với 4.078 nhân khẩu, 98% là đồng bào dân tộc Thái sinh sống.

Với phương châm 5 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên, cột mốc” và 4 bám “bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy ĐBP Hiền Kiệt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ (CBCS) triển khai hiệu quả công tác bảo vệ biên giới.

Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể chính trị xã Hiền Kiệt để hướng dẫn người dân thực hiện đúng Quy chế biên giới Việt - Lào, Nghị định 96/2020/NĐ-CP, Nghị định 34/2014/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan đến khu vực biên giới. CBCS đơn vị đã linh hoạt lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm địa bàn và đối tượng, lồng ghép các buổi chia sẻ thông tin vào các cuộc họp bản cuối tuần khi bà con đi làm nương rẫy về. Đồng thời, thường xuyên vận động người dân không tham gia các hoạt động mua bán, vận chuyển chất ma túy, pháo nổ, khai thác, buôn bán lâm sản và động vật hoang dã trái phép.

Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã phối hợp và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 32 buổi, với 2.294 lượt người dân tham gia; tuyên truyền riêng lẻ cho 30 hộ gia đình, cấp phát 1.850 tờ gấp tuyên truyền về pháp luật; phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã, bản hơn 18 giờ; tặng 4 tủ sách pháp luật cho 2 bản với hơn 500 đầu sách. Qua tuyên truyền, người dân đã cung cấp cho đồn 175 tin, trong đó 92 tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính 2 vụ, 5 đối tượng vi phạm Quy chế quản lý biên giới vận chuyển gỗ trái phép, phạt tiền 4,6 triệu đồng, thu giữ 0,09m3 gỗ; vận động Nhân dân tự giác giao nộp 12 khẩu súng tự chế các loại, 3 thiết bị điện kích giun. Tuần tra đơn phương bảo vệ biên giới 38 cuộc với 275 lượt CBCS và người dân tham gia; tuần tra song phương với nước bạn Lào 5 cuộc với 120 lượt CBCS hai bên; tuần tra, kiểm soát địa bàn 40 lần với 160 lượt CBCS tham gia.

Ngoài ra, để phát huy tốt vai trò của lực lượng biên phòng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đơn vị đã cử 1 đồng chí cán bộ biên phòng tham gia giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã, 16 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 73 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Đơn vị đã phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong việc chia sẻ thông tin về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Hiệp định, quy chế cho Nhân dân các dân tộc hai bên biên giới, cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Đồng thời, tích cực vận động bà con áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với XDNTM và phát động sâu rộng phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới.

Song song với công tác bảo vệ an ninh biên giới; ĐBP Hiền Kiệt còn phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Bộ đội biên phòng chung tay XDNTM”. Đơn vị đã hỗ trợ 12 em học sinh trong dự án “CBCS Quân đội nâng bước em tới trường”, với số tiền 600.000 đồng/em/tháng; đỡ đầu 6 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi ĐBP”, trong đó có 1 học sinh nước bạn Lào, 1 cháu con nuôi ĐBP với số tiền 500.000 đồng/em/tháng; xây dựng thành công mô hình điểm “Bản sáng vùng biên” tại bản Chiềng Căm.

Với những việc làm thiết thực của ĐBP Hiền Kiệt, Nhân dân khu vực biên giới ngày càng hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, Nhân dân khu vực biên giới tin tưởng, tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội trên tuyến biên giới Quan Hóa.

Bài và ảnh: Tiến Đông