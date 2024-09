Đối thoại với công an cấp xã và phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam

Sáng 19/9, Công an tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Công an tỉnh với cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an cấp xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) và phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025); 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 27 đơn vị công an cấp huyện trong tỉnh. Đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Công an tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Công an tỉnh.

Hội nghị đối thoại giữa Công an tỉnh với công an cấp xã là hoạt động thường niên để lắng nghe CBCS công an cấp xã phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc, bất cập và kiến nghị ở cơ sở. Qua đó giải đáp những băn khoăn, vướng mắc chưa thông suốt; đề ra chủ trương, biện pháp khắc phục hiệu quả những khó khăn, vướng mắc.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu định hướng nội dung đối thoại.

Trên cơ sở phản ánh, đề xuất của CBCS công an cấp xã, tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã định hướng các phòng chuyên môn thuộc Công an tỉnh giải đáp, trả lời những kiến nghị, vướng mắc do công an cấp xã đề xuất liên quan đến nhiều lĩnh vực như: phòng, chống tội phạm; quản lý hành chính và trật tự xã hội; giao thông, trật tự; hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Đại diện phòng chuyên môn giải đáp, trả lời các vấn đề CBCS công an xã quan tâm.

Trước khi diễn ra chương trình đối thoại, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025); 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025) trong Công an Thanh Hóa với chủ đề “Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đại diện phòng chuyên môn thông qua nội dung phát động phong trào thi đua.

Phong trào thi đua được phát động từ ngày 19/8/2024 đến hết ngày 19/8/2025 và được chia làm 3 đợt:

Đợt 1 từ ngày 19/8/2024 đến ngày 3/2/2025 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025)”.

Đợt 2 từ ngày 4/2/2025 đến ngày 19/5/2025 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”.

Đợt 3 từ ngày 20/5/2025 đến ngày 19/8/2025 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trong đó phương châm hành động xuyên suốt của lực lượng Công an Thanh Hóa là “Phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng, rèn cán, lập công, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”.

Cốt lõi của phong trào thi đua là thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Dương Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị Công an trong tỉnh tập trung làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa cũng như chủ đề, phương châm hành động của phong trào thi đua; xây dựng chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào; phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh ủng hộ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã phát động lực lượng Công an Thanh Hóa ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ do cơn bão số 3 gây ra. Thống kê sơ bộ, ngay sau lễ phát động, CBCS Công an trong toàn tỉnh đã quyên góp, ủng hộ hơn 1 tỷ đồng.

Phong Sắc