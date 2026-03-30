Đổi tên các đội quản lý điện lực khu vực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa từ ngày 01/4/2026

Nguyễn Lương
Nhằm thống nhất mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vận hành lưới điện và chất lượng dịch vụ khách hàng, phù hợp với định hướng chuyển đổi số và hiện đại hóa ngành điện, từ ngày 01/4/2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ đổi tên các Đội quản lý điện lực khu vực trực thuộc thành Điện lực, đồng thời điều chỉnh chức danh lãnh đạo đơn vị theo quy định của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Đội quản lý điện lực khu vực trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa được đổi tên thành Điện lực từ 1/4/2026.

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-EVNNPC ngày 25/3/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc đổi tên các đội quản lý điện lực khu vực trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa và tên chức vụ lãnh đạo Đội. Theo đó, các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ chính thức sử dụng tên gọi “Điện lực” trong giao dịch, quản lý, vận hành và cung cấp các dịch vụ điện. Đồng thời, điều chỉnh chức danh lãnh đạo tại các đơn vị; chức danh “Đội trưởng/Đội phó Đội Quản lý điện lực khu vực” được đổi thành “Trưởng/Phó Trưởng Điện lực”. Thời gian có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2026.

Việc thay đổi tên gọi và chức danh không làm ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp điện cũng như các giao dịch với khách hàng và các giao dịch hành chính giữa Công ty Điện lực Thanh Hóa với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác. Các dịch vụ điện, công tác quản lý vận hành lưới điện và chăm sóc khách hàng vẫn được duy trì ổn định, liên tục.

