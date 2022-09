[Video] - Thanh Hoá: Kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke

Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập các tổ, tiến hành kiểm tra đột xuất 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, bar và các loại hình tương tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Lực lượng công an đã kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC&CNCH của các cơ sở, như hệ thống báo cháy, đường thoát hiểm, các thiết bị, phương tiện phục vụ công tác CNCH… Đồng thời kiểm tra trách nhiệm của chủ cơ sở trong đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC&CNCH.

Thông qua kiểm tra, nhằm phát hiện, xử lý, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm; nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm đảm bảo an toàn PCCC&CNCH cho chủ cơ sở và nhân viên làm việc tại các quán karaoke, vũ trường, bar.

Cùng với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, bar và các loại hình tương tự trên địa bàn, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.

Đợt kiểm tra này sẽ kéo dài đến ngày 30-9-2022 đối với toàn bộ 862 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, bar trong toàn tỉnh. Đây là hành động kịp thời của Công an tỉnh Thanh Hóa ngay sau vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương, làm 32 người thiệt mạng.

Được biết, từ ngày 15-8 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với lực lượng công an các huyện tiến hành kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở này.

Đỗ Đức