Vì đô thị tươi đẹp

Với tinh thần sáng tạo và nỗ lực cống hiến, tuổi trẻ Sầm Sơn đã và đang có nhiều hoạt động tích cực, thiết thực và hiệu quả, nhằm chung tay xây dựng Sầm Sơn tươi đẹp, văn minh, hấp dẫn du khách.

Thành đoàn TP Sầm Sơn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, khuyết tật tại phường Quảng Châu.

Hướng đến xây dựng hình ảnh Sầm Sơn sáng - xanh - sạch - đẹp, trong tháng 3 - Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn thành phố đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Điển hình trong đó phải kể đến đợt cao điểm “Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh” và ngày chủ nhật xanh. Theo đó, đoàn thanh niên các phường, xã đã tích cực tổ chức các hoạt động ra quân cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường trong các khu dân cư, các điểm di tích; cải tạo, chỉnh trang khuôn viên công sở, nhà văn hóa; chăm sóc tượng đài liệt sĩ; chăm sóc đường hoa, hàng cây thanh niên... Các hoạt động đã thu hút hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần xây dựng đô thị văn minh, cũng như nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong đoàn viên, thanh niên đối với công tác bảo vệ môi trường.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Thanh niên, BTV Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên như “Nồi cháo yêu thương”, “Hành trình về các địa chỉ đỏ”... Đồng thời, hưởng ứng 7 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi Việt Nam chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Hoạt động này được lan tỏa tới các liên đội nhà trường trên địa bàn thành phố, với nhiều hoạt động sôi nổi như đồng diễn sân trường; vui chơi cho thiếu nhi; chia sẻ yêu thương tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh trong và ngoài khuôn viên nhà trường...

Cùng với các hoạt động trong Tháng Thanh niên, bằng tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ, từ đầu năm 2024 đến nay, BTV Thành đoàn đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng. Theo đó, BTV Thành đoàn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức lễ đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; gặp mặt, động viên, tặng quà cho các tân binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với Ủy ban MTTQ và Hội Chữ Thập đỏ thành phố trao 90 suất quà tết cho học sinh nghèo vượt khó, với tổng trị giá 45.000.000 đồng. Đặc biệt, đã chỉ đạo mở các lớp cảm tình đoàn và dự kiến sẽ kết nạp hơn 700 đoàn viên mới nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Để góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh, BTV Thành đoàn đã tăng cường tuyên truyền về những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, các thông tin bổ ích, gương điển hình... trên fanpage của tổ chức đoàn đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, qua các kênh thông tin trên để kịp thời định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin tiêu cực, thông tin xuyên tạc hình ảnh tổ chức đoàn trên không gian mạng, góp phần định hướng lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi.

Đặc biệt, để góp phần quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất và người Sầm Sơn, BTV Thành đoàn đã phát động cuộc thi ảnh online “Tôi yêu Sầm Sơn”, thông qua các bức ảnh kèm thêm nội dung giới thiệu về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn. Ngoài ra, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội cũng được cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi hưởng ứng tích cực. Qua đó, hàng nghìn tin tốt, câu chuyện đẹp đã được lan tỏa ra cộng đồng.

Một trong những hoạt động thiết thực, góp phần khẳng định vai trò xung kích vì cộng đồng của tuổi trẻ Sầm Sơn là phong trào thanh niên tình nguyện. Bám sát chỉ đạo của BTV Thành ủy và tình hình thực tế, BTV Thành đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa và sáng tạo của thanh niên. Quy mô và loại hình tình nguyện được đa dạng hóa, thu hút đông đảo lực lượng thanh niên trong và ngoài tổ chức đoàn, hội tham gia. Điển hình trong đó phải kể đến các hoạt động tình nguyện chung tay XDNTM, xây dựng đô thị văn minh. Qua các hoạt động này, vai trò của thanh niên được thể hiện rõ nét trong các tiêu chí về môi trường, văn hóa, chỉnh trang cơ sở hạ tầng... Các hoạt động xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai hiệu quả thông qua hoạt động hưởng ứng Tết Trồng cây, Ngày Môi trường thế giới và “Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam”, chiến dịch “Hãy làm sạch biển”...

Thành đoàn cũng chú trọng các hoạt động tình nguyện dịp hè như thanh niên tình nguyện vì du lịch Sầm Sơn văn minh, thân thiện; thanh niên tình nguyện bảo đảm an toàn giao thông. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn đã thành lập, nhân rộng các đội thanh niên tình nguyện tham gia cùng chính quyền tuyên truyền việc thực hiện các phương án quản lý dịch vụ du lịch, chỉnh trang đô thị, nâng cao ý thức của các hộ kinh doanh trong việc không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Để làm điểm tựa cho tuổi trẻ sáng tạo, thời gian qua các hoạt động hỗ trợ thanh, thiếu nhi, học sinh nghiên cứu khoa học được các đơn vị quan tâm. Thông qua các hội thi, diễn đàn, hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học như “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng”, “Ý tưởng sáng tạo”, “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên” thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Bên cạnh đó, còn tổ chức ngày hội “Thanh niên với trò chơi dân gian và khiêu vũ”; thực hiện công trình chuyển đổi số trong quảng bá về di tích, lịch sử, văn hóa và du lịch...

Với phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, các cấp bộ đoàn đã tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển và thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần cùng hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức các hoạt động tiễn tân binh nhập ngũ và đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Phối hợp với Đồn Biên phòng Sầm Sơn tổ chức chương trình giao lưu “Tháng ba biên giới”. Các chi đoàn khối công an, trường học cũng có nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện rõ tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Trong đó, Chi đoàn Công an thành phố phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thông qua phong trào “Tuổi trẻ Công an Nhân dân Thanh Hóa học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Xây dựng hình ảnh công an Sầm Sơn bản lĩnh, nhân văn, đẹp trong lòng Nhân dân và du khách”. Đoàn viên, thanh niên trong khối trường học thực hiện tốt việc ký kết giao ước thi đua, cam kết tham gia phòng, chống ma túy và xây dựng lối sống lành mạnh...

Với tinh thần nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ, thông qua nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, thanh niên Sầm Sơn đang trở thành một trong những lực lượng xung kích, góp phần xây dựng đô thị du lịch Sầm Sơn đẹp trong mắt bạn bè, du khách.

Bài và ảnh: Trường Giang