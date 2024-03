UBND TP Thanh Hóa thông tin về vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Đông Thọ

UBND TP Thanh Hoá vừa có thông tin chính thức liên quan đến đơn tố cáo Bà Vũ Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ “ăn bớt” tiền ăn bán trú của học sinh nhà trường.

Trường tiểu học Đông Thọ (phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa).

Cụ thể, sau khi cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa nhận được đơn tố cáo (kèm theo file ghi âm) và các nguồn đơn của cấp trên chuyển đến. Để giải quyết vụ việc được đúng theo quy định, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo (Kèm theo đơn và tài liệu có liên quan) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thanh Hóa để kiểm tra, xác minh. Theo đó, ngày 29/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thanh Hóa đã có Quyết định số 795/QĐ-ĐCSKT-MT về việc phân công giải quyết nguồn tin theo trình tự Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT của Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để kiểm tra xác minh theo quy định của pháp luật đối với vụ việc trên.

Ngày 28/02/2024, UBND TP Thanh Hóa nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ của Bà Vũ Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hóa với lý do bị bệnh hiểm nghèo. Qua nghiên cứu hồ sơ bệnh án và các quy định pháp luật, ngày 07/3/2024, UBND TP Thanh Hóa có Quyết định số 2006/QĐ-UBND về việc thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hóa đối với Bà Vũ Thị Thúy Hà.

Hiện vụ việc trên đang chờ kết quả kiểm tra, xác minh của cơ quan pháp luật.

TS