Cưỡng chế thi hành án đối với Công ty TNHH Tây Đô

Sáng 16/12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng chức năng và TP Thanh Hóa đã tổ chức cưỡng chế đối với Công ty TNHH Tây Đô. Địa điểm cưỡng chế là Khu Dự án Trường Tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa, nằm trên phố Quang Trung, phường Đông Hương.

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh đọc Quyết định số 16/QĐ-CTHADS ngày 28/5/2024 của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh về việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.

Trên cơ sở kế hoạch, nội dung phải cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá, Công an tỉnh đã triển khai phương án bảo vệ toàn bộ quá trình cưỡng chế THA đối với Công ty TNHH Tây Đô.

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh trao đổi công tác bảo vệ trật tự, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia cưỡng chế tại khu vực Dự án Trường Tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa.

Theo đó, Công an tỉnh đã huy động các lực lượng, bao gồm: Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TP Thanh Hóa và lực lượng phản ứng nhanh của ngành duy trì bảo vệ trật tự, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia cưỡng chế. Đồng thời, triển khai phương án phân luồng giao thông, công tác PCCC và CHCN trong quá trình cưỡng chế di dời người, tài sản ra khỏi khu vực Dự án Trường Tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa.

Các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, rà soát các nội dung trước khi thực hiện cưỡng chế.

Căn cứ khối lượng công việc và số lượng thành phần tham gia, Cục THADS tỉnh phân bổ lực lượng cưỡng chế thành 3 đội cùng thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế THA đối với Công ty TNHH Tây Đô.

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh đọc quyết định cưỡng chế đối với Công ty TNHH Tây Đô cùng các tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại khu vực cưỡng chế, đúng 8h ngày 16/12 chấp hành viên Cục THADS tỉnh đã đọc Quyết định số 16/QĐ-CTHADS ngày 28/5/2024 của chấp hành viên Cục THADS tỉnh về việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá. Quyết định nêu rõ, cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá đối với Công ty TNHH Tây Đô, người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Văn Hùng, Giám đốc công ty. Đồng thời, buộc Công ty TNHH Tây Đô phải giao toàn bộ công trình xây dựng là Dự án Trường Tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa cho người mua được tài sản bán đấu giá là Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ tổng hợp Phúc Thịnh, có địa chỉ tại số 1, ngách 76, ngõ Giáp Bát, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội).

Cục THADS tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế khu B.

Ngay sau đó, Cục THADS tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế tại khu B.

Khu B gồm 1 tòa nhà 7 tầng, có 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh và 3 hộ gia đình đang sinh sống; phía Nam giáp tường rào cơ quan Cục THADS tỉnh Thanh Hóa, phía Bắc giáp đường Phạm Văn Xảo cắt ngang khu dự án, phía Đông giáp đường Nguyễn Duy Hiệu; phía Tây giáp đường Bùi Khắc Nhất.

Lực lượng tháo dỡ, vận chuyển tài sản thực hiện nhiệm vụ tại khu B.

Sau khi các lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế xong khu B, Cục THADS tỉnh đã tiến hành bàn giao hiện trạng tài sản cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ tổng hợp Phúc Thịnh.

Cục THADS tỉnh cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thực hiện cưỡng chế tại khu A.

Đến khoảng 9h30, Cục THADS tỉnh cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế tại khu A. Đây là nơi có hộ gia đình ông Hùng đang sinh sống. Khu A có phía Bắc giáp đường Đại lộ Lê Lợi, phía Đông giáp đường Nguyễn Duy Hiệu, phía Nam giáp đường Phạm Văn Xảo cắt ngang khu dự án, phía Tây giáp đường Bùi Khắc Nhất.

Lực lượng tháo dỡ, vận chuyển tài sản thực hiện nhiệm vụ tại khu A.

Khu A gồm 2 tòa nhà 7 tầng và các gian nhà là lớp học, với 21 tổ chức, cá nhân cư trú, sinh sống và kinh doanh.

Đến cuối buổi sáng 16/12, các lực lượng chức năng đã cơ bản cưỡng chế xong phần lớn tài sản tại khu A. Đồng thời, Cục THADS tỉnh đang tiến hành các bước thủ tục pháp lý để bàn giao hiện trạng tài sản cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ tổng hợp Phúc Thịnh.

Ông Lê Viết Tám, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THA, Cục THADS tỉnh thông tin công tác cưỡng chế đối với Công ty TNHH Tây Đô.

Ông Lê Viết Tám, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THA, Cục THADS tỉnh cho biết: "Đến cuối buổi sáng 16/12 việc cưỡng chế đối với Công ty TNHH Tây Đô được Cục THADS tỉnh cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong đó, công tác đảm bảo an ninh - trật tự, phòng chống cháy nổ được đảm bảo an toàn. Về phía Công ty TNHH Tây Đô và các tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhất là các hộ kinh doanh, cư trú và sinh sống trong khu vực cưỡng chế, sau khi được tuyên truyền, vận động đều tự nguyện di dời, tháo dỡ tài sản đã xây dựng ra khỏi khu dự án. Hiện nay, còn 1 đến 2 hộ kinh doanh trong khu vực Dự án Trường Tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa, do số lượng tài sản nhiều nên lực lượng chức năng đang tiếp tục giám sát việc tháo dỡ".

Quang cảnh bên ngoài khu vực cưỡng chế.

Cục THADS tỉnh cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành kế hoạch cưỡng chế đã đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về phương tiện, lực lượng, con người và tài sản của các tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Khu vực Dự án Trường Tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa đã được quây tôn bảo vệ.

Do có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về phương án và lực lượng nên buổi cưỡng chế Công ty TNHH Tây Đô diễn ra thuận lợi, an toàn, không xảy ra mất an ninh - trật tự, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho đơn vị trúng đấu giá Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ tổng hợp Phúc Thịnh.

Việc thực hiện cưỡng chế Công ty TNHH Tây Đô đã giải quyết dứt điểm vụ việc có tính chất phức tạp trong công tác THA kéo dài trong nhiều năm trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Nhóm PV