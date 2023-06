TYM điểm tựa vững chắc cho phụ nữ khuyết tật

Trong những năm qua, nhiều thành viên phụ nữ khuyết tật đã được tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay chính sách, ưu đãi và sử dụng có hiệu quả của Tổ chức Tài chính vi mô Tình thương (TYM) Chi nhánh Thanh Hóa. Từ đó, chị em phụ nữ khuyết tật có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh buôn bán nhỏ, có nguồn thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Chị Lê Thị An, thành viên khuyết tật vay vốn chính sách của TYM mở nhóm lớp mầm non tư thục Smile Kids.

Theo chân cán bộ TYM phòng giao dịch 02 TP Sầm Sơn, chúng tôi đến thăm cửa hàng bán nước của chị Vũ Thị Xinh ở cụm 13, khu phố Sơn Hải, phường Trường Sơn - thành viên phụ nữ khuyết tật được vay vốn chính sách của TYM để đầu tư kinh doanh. Chị Xinh chia sẻ, khi chị được mẹ sinh ra 2 chân đã bị teo, nên chị học hết lớp 6 thì nghỉ ở nhà và buôn thúng, bán mẹt tại góc phố Sơn Hải.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của chị và gia đình, chi hội phụ nữ phường Trường Sơn và cán bộ TYM đã tạo điều kiện cho chị vay 10 triệu đồng vốn chính sách ưu đãi của TYM để buôn bán. Nhờ chăm chỉ thức khuya, dậy sớm để bán hàng nên sau một thời gian vay vốn, chị đã trả cả gốc lẫn lãi. Chị tiếp tục vay thêm để mua sắm các vật dụng như máy ép nước mía, tủ bảo ôn và sửa sang lại quán bán hàng, mang lại nguồn thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Chúng tôi đến chị Lê Thị An (sinh năm 1987) là phụ nữ khuyết tật, thành viên cụm 12 phố Đông Quang, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa hiện đang làm chủ cơ sở Nhóm lớp mầm non tư thục Smile Kids tại 284 Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa. Chị An cho biết, năm 14 tuổi không may chị bị tai nạn giao thông và bị di chứng một bên chân, đi lại khó khăn. Song, không nản chí, chị đã quyết tâm học tập và đậu vào Trường Đại học Hồng Đức với chuyên ngành giáo dục mầm non. Tốt nghiệp ra trường, chị dạy tại Trường Mầm non Họa Mi, phường Đông Thọ. Đến năm 27 tuổi - khi đó chị mới lập gia đình, có một cháu nhỏ nhưng căn bệnh tái phát, chị phải cắt bỏ đi một bên chân. Chị phải nghỉ việc ở trường mầm non, không có thu nhập, cộng thêm tiền thuốc men hàng ngày khiến nhiều lúc gia đình rơi vào bế tắc.

Thấy hoàn cảnh khó khăn của chị, chi hội phụ nữ phường Hàm Rồng và cán bộ TYM Phòng giao dịch 03 TP Thanh Hóa đã gặp gỡ, hỏi thăm, động viên chị tham gia TYM và được vay vốn chính sách ưu đãi dành cho người khuyết tật của TYM với số tiền 20 triệu đồng. Được vay vốn, chị đầu tư mua đồ dùng, dụng cụ, thuê địa điểm mở Nhóm lớp mầm non tư thục Smile Kids. Qua 4 năm là thành viên của TYM, chị đã vay, trả qua nhiều vòng vốn. Hiện nhóm lớp của chị luôn có từ 40 - 50 cháu, tạo việc làm cho 4 giáo viên và 1 dinh dưỡng với thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng.

“Từ khi tham gia TYM đến nay tôi nhận thấy ngoài việc có cơ hội vay vốn, tiết kiệm phục vụ cuộc sống, thì những thành viên như chúng tôi còn được hưởng lợi từ cơ chế, chính sách hết sức phù hợp như thủ tục nhanh gọn, gốc và lãi chia nhỏ trả dần, hết vòng vốn là hết nợ. Chương trình còn hỗ trợ cộng đồng hữu ích khác như khám sức khỏe, trao tặng học bổng cho con, hỗ trợ khẩu trang trong mùa dịch, làn đi chợ... cho thành viên. Nhờ có TYM, tôi đã thay đổi được nhận thức rằng mình “tàn nhưng không phế”, phải vươn lên để thay đổi bản thân”, chị An nói.

Trao đổi với chúng tôi về nguồn vốn chính sách của TYM dành cho phụ nữ khuyết tật, Giám đốc TYM Chi nhánh Thanh Hóa Nguyễn Như Diễn cho biết: Hiện nay trên địa bàn Thanh Hóa TYM đã cho 412 thành viên nghèo, 1.350 thành viên cận nghèo và 57 thành viên tàn tật vay vốn chính sách ưu đãi gần 10 tỷ đồng. Ngoài ra, TYM Chi nhánh Thanh Hóa đang cung cấp nhiều loại vốn vay cho các thành viên TYM, bao gồm: vốn chính sách dành cho các hộ gia đình nghèo (theo quy định của Chính phủ), thành viên bị tàn tật có xác nhận của chính quyền địa phương, thành viên/chồng/con thành viên bị nhiễm HIV có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế; vốn hỗ trợ hộ cận nghèo dành cho các hộ cận nghèo; vốn phát triển kinh tế dành cho thành viên TYM có nhu cầu vay vốn đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình; vốn đa mục đích dành cho thành viên TYM có nhu cầu phục vụ đời sống, đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình, có mức lãi suất ưu đãi dành cho thành viên có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh; vốn hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà, xây dựng nhà vệ sinh và vốn đầu tư dành cho thành viên, hộ gia đình có mô hình sản xuất và kinh doanh.

Bài và ảnh: Tiến Đông