Truyền thông “An toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng”

Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm”, Quý I-2021 Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 4 cuộc truyền thông “An toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng” tại các huyện Nông Cống, Triệu Sơn, Yên Định và Thạch Thành, thu hút hơn 2.000 hội viên, phụ nữ và nhiều người dân tham gia.

Tại buổi truyền thông, Hội LHPN huyện Triệu Sơn đã tặng làn nhựa đi chợ cho cán bộ, hội viên

Thông qua hình thức tuyên truyền sáng tạo, sinh động, hấp dẫn bằng các phần thi: Đuổi hình bắt chữ, rung chuông vàng… các cuộc truyền thông đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng những kiến thức liên quan đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ thực phẩm an toàn; cách nhận biết thực phẩm an toàn; tác hại của thực phẩm không an toàn…

Phần thi “Rung chuông vàng” trả lời những hiểu biết về an toàn thực phẩm của phụ nữ huyện Triệu Sơn

Chương trình là dịp để phụ nữ được giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau từng bước tạo ra chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn tại địa phương.

Cuộc truyền thông thu hút đông đảo hội viên tham gia

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực mang đến thông điệp hãy là “người tiêu dùng thông thái”, tuyên truyền viên, giám sát viên về an toàn thực phẩm, tích cực tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng cùng chung tay nâng cao ý thức, trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm, tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm chất lượng an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đồng thời tác động tích cực đến quá trình sản xuất, lưu thông hàng hoá, phát triển du lịch, thương mại và an sinh xã hội của địa phương.

Lê Hà