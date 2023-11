Triển khai Quy chế phối hợp về ứng dụng dữ liệu trong hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp về khai thác, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế phối hợp về khai thác, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp, hỗ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình triển khai rà soát, xác minh, làm sạch thông tin công dân là đối tượng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội; đồng thời, góp phần chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin, tuân thủ theo đúng quy định bảo vệ bí mật nhà nước.

Đồng thời tập trung đẩy mạnh phối hợp triển khai thực hiện khai thác và ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ các hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội gắn với tình hình thực tế trên địa bản tỉnh để tạo ra nhiều tiện ích, đồng bộ dữ liệu, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo Phòng giao dịch các huyện, thị xã, thành phố, tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo các đơn vị có liên quan, tiến hành rà soát, nắm bắt kịp thời những đối tượng công dân mới chuyển đến trên địa bàn và những khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú để cập nhật, bổ sung đầy đủ thông tin khách hàng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn, trên cơ sở danh sách tổng hợp công dân đăng ký nơi ở hiện tại đang sinh sống tại địa phương do Công an cấp xã cung cấp, phối hợp, hỗ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn làm sạch thông tin công dân là khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú.

