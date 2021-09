Tặng quà con cán bộ chiến sỹ bị khuyết tật nhân dịp Tết Trung thu

(Baothanhhoa.vn) - Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an tỉnh vừa đến thăm hỏi, tặng quà, động viên 3 cháu bị khuyết tật là con của các CBCS đang công tác tại Công an huyện Thường Xuân, thành phố Sầm Sơn và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh.