Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp lễ 30-4, 1-5

Vào dịp nghỉ lễ kéo dài, nhu cầu di chuyển và ăn uống của người dân lại trở nên nhộn nhịp, vì vậy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần được quan tâm hơn bao giờ hết.

Nhiều điểm du lịch tại tỉnh Thanh Hóa thu hút đông đảo lượng khách du lịch.

Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, đây được xem là thời điểm vàng của ngành kinh doanh dịch vụ du lịch, ăn uống tại Thanh Hóa khi một số nhà hàng, khách sạn lượng khách đặt phòng, đặt bàn ăn tăng chóng mặt. Dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, song đây vẫn luôn là nỗi lo thường trực mỗi dịp mùa hè, mùa du lịch đến gần.

Qua kiểm tra của các ngành chức năng cho thấy, trên thị trường hiện nay xuất hiện một số loại bánh, kẹo, chân gà, cánh gà, đồ uống, giò, chả, nội tạng động vật... không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, thực phẩm bẩn, đạo nhái thương hiệu lớn vẫn được bày bán tràn lan khắp nơi dù đã có không ít trường hợp bị xử lý. Chỉ vì ham lợi nhuận nhiều người chấp nhận nhập sản phẩm, thực phẩm không tem, mác, không ghi nơi sản xuất để tiết kiệm chi phí đầu vào, cố tình đánh lừa khách hàng bằng các thủ đoạn tinh vi, bất chấp đó là mặt hàng gây nguy hại lớn đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước thực trạng trên, cùng với việc siết chặt công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng, người tiêu dùng cũng cần lựa chọn kỹ lưỡng nguồn thực phẩm cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống uy tín, chất lượng.

Anh Ngô Văn Hòa, chủ Nhà hàng Hoa Mai (Vinhome Star, TP Thanh Hoá) là một trong những nhà hàng đón tiếp nhiều lượt khách trong và ngoài tỉnh chia sẻ: “Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được nhà hàng đặt lên hàng đầu, nhất là trong mỗi kỳ nghỉ khi số lượng khách đến nhà hàng đông. Mặt hàng hải sản được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng đảm bảo được độ tươi ngon; trang thiết bị dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm đều được vệ sinh sạch sẽ. Nhà hàng nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm giả...”

Các món ăn tại nhà hàng Hoa Mai luôn tươi ngon, bổ dưỡng.

Cũng là một trong những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống lớn của TP Thanh Hóa, chị Nguyễn Hồng Liên, Giám đốc Công ty Dạ Lan cho biết: “Với phương châm sự hài lòng của khách hàng là sự tồn tại của công ty, hằng năm mỗi mùa du lịch, kỳ nghỉ lễ nhà hàng đón rất nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh, nên vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được nhà hàng chú trọng. Nguyên vật liệu để chế biến món ăn, công ty giao cho bộ phận nhà bếp sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ lưỡng, truy xuất nguồn gốc... sơ chế thực phẩm và bảo quản để đảm bảo độ tươi, ngon. Để giữ vững thương hiệu Dạ Lan suốt những năm qua, chúng tôi cẩn trọng trong khâu lựa chọn nguyên liệu đa dạng, rõ nguồn gốc xuất xứ, đáp ứng nhu cầu của du khách”.

Dạ Lan điểm đến ẩm thực được nhiều du khách lựa chọn.

Thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ đón lượng khách du lịch lớn đến tham quan và nghỉ dưỡng. Do đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng, khách sạn... cần nâng cao ý thức trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn và năng lực phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; đề cao tiêu chí chất lượng thực phẩm trong quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín và được kiểm duyệt; nhằm mang “bức tranh” về một xứ Thanh xinh đẹp - an toàn - thân thiện đến với bạn bè trong nước và quốc tế đưa ngành du lịch của địa phương ngày càng phát triển.

Ngọc Lan