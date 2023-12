Sứ mệnh của tôi là làm đẹp cho đời

“Tấm áo manh quần đâu phải che thân bằng mảnh vải - Đường kim mũi chỉ sao cho đẹp dáng ở con người”. Đôi câu đối mà cố Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu dành tặng chủ thương hiệu may Veston Giang sau khi giáo sư mặc lên người bộ veston mà ông cho là đẹp nhất, ưng ý nhất đã mở đầu cho câu chuyện của tôi với người đàn ông hơn 30 năm luôn tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng đường kim, mũi chỉ để thực hiện sứ mệnh của mình, sứ mệnh làm đẹp cho đời.

Anh Phạm Thanh Giang, người tạo dựng thương hiệu may Veston Giang.

Nhân vật mà tôi nhắc đến chính là anh Phạm Thanh Giang, Giám đốc Công ty TNHH May mặc Veston Giang, có trụ sở tại số 9 đường Nguyễn Trinh Tiếp (TP Thanh Hóa), người đã dành trọn vẹn sức lực, tâm huyết để tạo dựng nên thương hiệu thời trang Veston Giang được rất nhiều cán bộ các cơ quan nhà nước, các doanh nhân, công nhân viên chức và nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như: Ca sỹ Bằng Kiều, NSƯT Đức Long, NSƯT Đăng Dương, NSND Trung Đức... tin tưởng, lựa chọn.

Cái duyên đến với nghề may

Là người khá cởi mở, vui vẻ và thân thiện, anh Phạm Thanh Giang cho biết nghề may đến với mình như một cơ duyên. Trước kia anh làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Để nâng cao trình độ, anh vào TP Hồ Chí Minh học đại học chuyên ngành xây dựng. Trong quá trình học tập tại trường, anh bị thu hút bởi những đôi tay mãi miết với từng đường kim, mũi chỉ tại lớp học cắt may.

Một lần, anh mạnh dạn xin giáo viên cho xem mẫu vẽ quần áo, ngay lần đầu tiên được tiếp xúc bản vẽ, với vốn kiến thức tích lũy được từ ngành xây dựng, anh nhanh chóng nắm bắt và hiểu rõ quy trình để tạo nên một bộ quần áo hoàn chỉnh. “Anh phân tích như một giáo viên dạy may mặc thực thụ”, thầy giáo tại lớp học cắt may đã thốt lên như vậy khi anh đọc bản vẽ một cách trôi chảy. Anh Giang đến với nghề may mặc bắt đầu từ đó. Rồi anh kể cho tôi nghe việc anh trở thành giáo viên dạy môn kiến thức chung về may mặc; một thời sáng lên giảng đường, tối học thực hành cắt may...

Mỗi sản phẩm luôn chứa đựng tâm huyết, tình cảm của anh Phạm Thanh Giang.

Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm tại các nhà may lớn ở TP Hồ Chí Minh, năm 1988, anh ra Hà Nội làm việc tại Lớp dạy cắt may Á Đông. Đến năm 1991, khi Thị đoàn Thị xã Thanh Hóa thành lập trung tâm giới thiệu việc làm, anh trở về Thanh Hóa làm phó giám đốc trung tâm kiêm giáo viên dạy cắt may. Trong thời gian công tác tại trung tâm, anh đã truyền đạt và đào tạo cho hàng nghìn học viên đến với nghề may...Mỗi ký ức, mỗi câu chuyện anh kể luôn chứa đựng trong đó niềm vui, tràn đầy cảm xúc và một tình yêu lớn dành cho nghề may.

Xây dựng thương hiệu Veston Giang

Anh Phạm Thanh Giang, chủ thương hiệu Veston Giang bên cạnh đôi câu đối mà cố Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu dành tặng cho mình.

Thời trang luôn là lĩnh vực gắn liền với cuộc sống và vẻ đẹp con người, với mong muốn mang cái đẹp, lớn hơn nữa là niềm vui đến với mọi người thông qua những sản phẩm do chính tay mình thiết kế, tạo dựng, năm 2003, anh Giang quyết định thành lập nhà may mang tên hiệu của chính mình – Nhà may Veston Giang. Đây là bảo chứng cho uy tín, thương hiệu và cho mỗi sản phẩm do chính tay anh tạo nên.

Anh Phạm Thanh Giang trực tiếp đo ni để cho ra những sản phẩm ưng ý, hợp với từng khách hàng.

Với anh Giang, khi làm nghề cắt may, đạo đức nghề nghiệp phải được đặt lên hàng đầu, may cho khách cũng là may cho chính mình. Do đó, các sản phẩm được anh Giang kiểm tra cẩn thận, tỉ mỉ trước khi trao cho khách hàng. Gửi gắm tình cảm, sự chân thành và uy tín của mình thông qua từng đường kim, mũi chỉ trên từng sản, những bộ veston của anh không chỉ đẹp mà còn góp phần tôn hình thể của người mặc lên bộ trang phục đó. Rất nhiều khách hàng đã may, sau đó giới thiệu cho người thân, bạn bè và tiếp tục quay lại sử dụng dịch vụ bởi họ tìm thấy sự hài lòng trong trải nghiệm khi chọn Veston Giang.

Thông tin của từng khách hàng được anh lưu lại cẩn thận.

Nắm bắt xu thế thời trang để tạo ra những sản phẩm chất lượng, ngoài việc xây dựng cho mình một công thức riêng, anh Giang còn nghiên cứu và học hỏi thông qua những bộ đồ cao cấp của các thương hiệu thời trang hàng đầu trên thế giới về veston ngay ở những chi tiết nhỏ nhất như: Cổ áo, cái tay, ve áo... Đồng thời, nghiên cứu kỹ để tạo ra sự khác biệt riêng có của Veston Giang.

Anh Giang cho biết, việc hiểu khách hàng là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để có thể thoả mãn những gì khách hàng mong muốn. Hơn 30 năm làm nghề, chỉ cần nhìn hình thể, hành động, cử chỉ, “gu thời trang” của khách hàng kết hợp sự tinh xảo của đôi bàn tay lành nghề, anh Giang đã có thể tạo được cho khách hàng một bộ veston như ý. Một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên một bộ veston hoàn hảo đó là việc lựa chọn vải chất lượng, do đó anh Giang thường xuyên cập nhật đa dạng chất vải với hàng trăm mẫu vải được nhập khẩu từ những quốc gia nổi tiếng về ngành công nghiệp vải như: Ý, Đức, Anh, Pháp...

Anh lưu lại hình ảnh và những kỷ niệm đẹp với tất cả các khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn Veston Giang.

Không chỉ biết đến với những bộ veston được nhiều khách hàng yêu thích, Veston Giang còn là địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực may đồng phục cơ quan, đồng phục bảo hộ của nhiều đối tác lớn như: Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, Công ty Xi măng Hoàng Mai...

Ghi nhận cho những nỗ lực và cố gắng của công ty, thương hiệu Veston Giang đã được vinh danh tại Đại hội toàn quốc các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam năm 1998; TOP 50 thương hiệu uy tín, nổi tiếng được tin dùng năm 2014 và nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực thời trang.

Với anh Giang, nghề may không chỉ là một công việc mà còn là cơ hội để anh thực hiện sứ mệnh của mình, sứ mệnh làm đẹp cho đời.

Anh Phạm Thanh Giang, chủ thương hiệu may Veston Giang chia sẻ: “Nghề may không chỉ mang đến cho tôi một công việc, quan trọng hơn nó giúp tôi có cơ hội được gặp gỡ nhiều người, được khách hàng gửi gắm niềm tin, được trao gửi tâm huyết, trao gửi cái đẹp, niềm vui đến mọi người thông qua từng sản phẩm do tôi thiết kế. Sứ mệnh của tôi là làm đẹp cho đời, tôi sẽ theo đuổi sứ mệnh đó để veston Giang luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy tạo dựng vẻ đẹp cho cuộc sống”.

Nguyễn Lương - Hoàng Đông