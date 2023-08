Sôi nổi các phong trào thi đua trong CNVCLĐ ngành giao thông - vận tải

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua công đoàn ngành giao thông - vận tải (GTVT) đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trở thành động lực quan trọng để cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công đoàn ngành giao thông - vận tải tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ nữ công nhân, viên chức, lao động với hình thức hội thi “Yêu lắm áo dài ơi!” thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Công đoàn Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa đã phối hợp cùng chuyên môn động viên, khuyến khích người lao động (NLĐ) nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa Triệu Thị Lan Anh cho biết: Hằng năm, ngay từ đầu năm, ban chấp hành công đoàn đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua sát hợp với nhiệm vụ của doanh nghiệp. Trọng tâm là các phong trào thi đua: “Lái xe an toàn, doanh thu cao”, “Lái xe trung thực, tận tụy với khách hàng”, “Mỗi lái xe là một hướng dẫn viên du lịch”, “Lái xe Mai Linh với văn hóa giao thông và an toàn về an ninh - trật tự”... Đặc biệt, thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19", đoàn viên, NLĐ đã cập nhật lên hệ thống trên 20 sáng kiến, trong đó có 2 sáng kiến có giá trị làm lợi cao cho đơn vị, được công đoàn ngành GTVT tặng giấy khen. Thông qua các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Từ năm 2017-2022, doanh thu của công ty đạt gần 380 tỷ đồng; các dịch vụ vận tải của Mai Linh phục vụ khách du lịch và người dân trong và ngoài tỉnh luôn được đánh giá cao, là dịch vụ uy tín - an toàn, đưa đón hàng triệu lượt khách hàng đến công tác, làm việc và tham quan du lịch tại Thanh Hóa, góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch của Thanh Hóa.

Xác định thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày, những năm qua lãnh đạo Sở GTVT và ban thường vụ công đoàn ngành đã đặc biệt quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ như:“ Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn”, “Lái xe an toàn”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022-2030”...

Để triển khai các phong trào thi đua đạt hiệu quả, lãnh đạo Sở GTVT và ban thường vụ công đoàn ngành đã đề ra các chủ trương và biện pháp chỉ đạo bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở, mục tiêu thi đua cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành đã căn cứ vào đặc điểm, tình hình của đơn vị để phát động các phong trào thi đua, đợt thi đua phù hợp. Khối cơ quan, đơn vị vận động đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, cải cách hành chính, gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia, đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, của tỉnh. Khối doanh nghiệp ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế...

Trong quá trình thực hiện, các cán bộ, CNVCLĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm với ý thức tự giác, sáng tạo, các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do đó đã tạo sự chuyển biến tích cực của cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều giải pháp sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị làm lợi hàng tỷ đồng, nhiều công trình, sản phẩm mới đạt chất lượng cao được đưa vào sử dụng. Nhiệm kỳ 2017-2023 toàn ngành có 366 sáng kiến, 175 sản phẩm, công trình thi đua được công nhận với giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng.

Những phong trào thi đua được phát động, triển khai trong ngành GTVT đã khơi dậy được khả năng lao động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, CNVCLĐ trong toàn ngành, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành GTVT Thanh Hóa và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Đức Thắng