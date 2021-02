Phát triển BHXH tự nguyện: Nỗ lực không ngừng nghỉ và những thành quả ấn tượng

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thể hiện tính nhân văn, ưu việt và sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống Nhân dân. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành BHXH Thanh Hóa để đạt được sự tăng trưởng ấn tượng, BHXH tự nguyện đang trở thành một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội hiện nay.

Công dân giao dịch tại bộ phận một cửa BHXH tỉnh. Ảnh: Tô Hà

Nhằm góp phần hoàn thiện chính sách BHXH, tạo ra những đột phá mới trong việc mở rộng diện bao phủ và bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng tham gia BHXH, ngày 23-5-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Trong đó, định hướng thực hiện BHXH toàn dân là một nội dung trọng tâm. Với quyết tâm đưa Nghị quyết 28-NQ/TW nói riêng và các chính sách an sinh xã hội nói chung đi vào cuộc sống, thời gian qua, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2020 được xem là năm bản lề để phát triển, mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện, hướng tới BHXH toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng và gây thiệt hại cho nền kinh tế. Đặc biệt trong đó, nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực may mặc, giầy da, điện tử... trên địa bàn tỉnh phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh hoặc tạm dừng hoạt động; người lao động không có việc làm phải ngưng việc, nghỉ việc, thu nhập giảm sút khiến nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn nên không thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện cũng phải tạm hoãn để thực hiện giãn cách xã hội. Do đó, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

Song, nhờ dự báo tốt tình hình và được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hết sức kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cùng sự quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực của tập thể ban giám đốc, cán bộ, viên chức ngành BHXH Thanh Hóa đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao năm 2020. Qua đó, được BHXH Việt Nam đánh giá cao khi Thanh Hóa đứng thứ 2 toàn quốc về thành tích phát triển BHXH tự nguyện.

Trong năm 2020, BHXH tỉnh Thanh Hóa được BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 58.772 người. Bám sát chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã giao chỉ tiêu cho từng đơn vị và đại lý thu. Đồng thời, chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện đến từng tổ dân phố, bản, làng... Đặc biệt, để tạo bứt phá trong công tác phát triển BHXH tự nguyện giữa bối cảnh nhiều khó khăn khách quan, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện song hành nhiều giải pháp. Trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ quản lý của ngành. Đồng thời, thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, của ngành BHXH và ứng dụng BHXH số (VssID) của BHXH Việt Nam. Từ đó, tạo ra sự công khai, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng với đó, ngành cũng tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, nhất là các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, tích cực đổi mới công tác truyền thông về lĩnh vực BHXH theo hướng hiện đại, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và chú trọng tuyên truyền trên môi trường mạng xã hội. Đồng thời, khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH là một tuyên truyền viên, nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH. Từ đó, tạo sự đồng thuận, chủ động tham gia của người dân trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH.

Thanh Hóa là một trong những địa phương làm tốt công tác rà soát, phân loại đối tượng chưa tham gia BHXH, BHYT. Từ đó, có các giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp đối với từng đối tượng. Cụ thể trong năm, BHXH các cấp đã tích cực phối hợp với ngành bưu điện, tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các xã có tiềm năng và địa bàn có số người tham gia thấp. Làm tốt việc lựa chọn đối tượng, tiếp cận, vận động trước khi mời dự hội nghị; lựa chọn báo cáo viên là người có khả năng thuyết trình tốt. Tập trung tiếp cận đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các thủ tục tham gia. Trong đó, chú trọng vào nhóm tiềm năng, gồm: chủ và thân nhân hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương, người buôn bán nhỏ; người có việc làm thường xuyên tại các làng nghề truyền thống; người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đang bảo lưu; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người dân tại các xã nông thôn mới.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21-11-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chọn tháng 5 hằng năm là “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”, Thanh Hóa là tỉnh đứng đầu cả nước trong công tác phối hợp với ngành bưu điện tổ chức thành công 2 đợt ra quân tuyên truyền, vận động trên quy mô toàn tỉnh. Qua đó, toàn tỉnh đã vận động được 4.035 người tham gia BHXH tự nguyện; phát triển được 4.278 người tham gia BHYT hộ gia đình. Kết quả trên cho thấy, các giải pháp truyền thông mới, đa dạng, linh hoạt và phong phú, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin đã dễ dàng được người dân đón nhận. Từ đó, tạo được sự cộng hưởng và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đây cũng chính là động lực để BHXH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới công tác truyền thông phù hợp yêu cầu thực tế và mang lại hiệu quả cao.

Có thể khẳng định, với những nội dung mang tính cải cách, tiến bộ, tiệm cận dần các tiêu chuẩn về an sinh xã hội trên thế giới, Nghị quyết số 28-NQ/TW đã và đang mang lại sự đổi thay tích cực trong phát triển và mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh. Minh chứng rõ nét nhất về thành công trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW là số người tham gia BHXH cả 2 loại hình bắt buộc và tự nguyện đã không ngừng gia tăng, với những con số ấn tượng: Tính đến ngày 31-12-2020, toàn tỉnh có 355.657 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; có 59.428 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 101,12% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,86% (vượt 1,86% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28-6-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020).

Đây là thành quả từ sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của toàn ngành BHXH Thanh Hóa. Đồng thời, thành công đó không chỉ thể hiện tính cộng đồng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; mà còn là thành quả trong cả quá trình dài xây dựng và phát triển đất nước, nhằm hướng đến mục đích bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện công bằng xã hội. Trên thực tế, Nghị quyết 28-NQ/TW đã trở thành “chỉ lệnh”, là kim chỉ nam giúp cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức, trách nhiệm cũng như chủ động, quyết tâm vào cuộc, nhằm đưa chính sách nhân văn này lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Để sớm cán đích mục tiêu “BHXH toàn dân”, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28, bước sang năm 2021 – năm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới - BHXH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chú trọng đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông BHXH theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, góp phần định hướng dư luận, xây dựng và củng cố niềm tin của người dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội nói chung, về chính sách BHXH nói riêng. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, cũng như đưa BHXH thực sự trở thành một động lực quan trọng cho phát triển bền vững quê hương, đất nước.

Nguyễn Văn Tám

Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa