Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản

Mô hình trồng dưa trong nhà lưới trên địa bàn huyện Nông Cống đang được nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Đề án được xây dựng với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh; phấn đấu hàng năm tỷ lệ số cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm đều tăng; hình thành và phát huy hiệu quả các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn, các vùng chuyên canh hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao để tạo ra nhiều sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, chủ động đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh và hướng tới xuất khẩu.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Thực phẩm nông, lâm, thủy sản được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm; 100% số cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm được cấp giấy chứng nhận; 100% các cơ quan quản lý từ cấp tỉnh đến cấp huyện có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; 90% trở lên cơ quan quản lý cấp xã có cán bộ đầu mối, thực hiện công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; 100% cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản từ cấp tỉnh đến cấp xã và 90% trở lên người sản xuất trực tiếp và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản nắm vững các quy định của pháp luật và có kiến thức về chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; tỷ lệ mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia được giám sát trên diện rộng mỗi năm giảm 10% so với trước.

Tô Hà