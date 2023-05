Gương sáng thanh niên Công an tiên tiến làm theo lời Bác

Mới đây, ngày 16-5, Ban Thanh niên Bộ Công an tổ chức Lễ tuyên dương 75 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong lực lượng CAND, giai đoạn 2019-2023. Trong đó, Thanh Hóa vinh dự có 1 tấm gương thanh niên tiêu biểu trong lực lượng CAND được biểu dương, khen thưởng. Đó là Thượng úy Tào Việt Hùng, Phó Đội trưởng Đội An ninh, Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên Công an huyện Thạch Thành.

Thượng úy Tào Việt Hùng, Phó Đội trưởng Đội An ninh, Phó Bí thư chi đoàn thanh niên Công an huyện Thạch Thành là 1 trong 75 gương thanh niên tiêu biểu được tuyên dương trong lực lượng CAND.

Thượng úy Tào Việt Hùng (thứ 4 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các điển hình tiên tiến tại Lễ tuyên dương 75 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong lực lượng CAND, giai đoạn 2019-2023.

Chúng tôi có dịp gặp gỡ Thượng úy Tào Việt Hùng sau buổi lễ tuyên dương và được nghe anh chia sẻ về quá trình làm việc, công tác, tham gia các phong trào, hoạt động của cơ quan gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân Việt Nam.

Chi đoàn thanh niên Công an huyện Thạch Thành trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung cấp nghề Thạch Thành năm 2023.

Thượng úy Tào Việt Hùng chia sẻ: Tháng 6-2015, tôi tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân và được điều động về nhận công tác tại Đội An ninh, Công an huyện Thạch Thành với nhiệm vụ phụ trách đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực tôn giáo, bảo vệ chính trị nội bộ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thông tin và đảm bảo an ninh, an toàn không gian mạng trên địa bàn huyện.

Nhận nhiệm vụ được giao, anh đã không ngừng học hỏi đồng đội, trau dồi kinh nghiệm thực tế, đổi mới phương pháp làm việc, phương pháp tiếp cận với công việc, từ đó hoàn thành các nhiệm vụ do lãnh đạo đơn vị, chỉ huy đội giao, đồng thời đạt được những thành tích nổi bật, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong thời gian qua, những nhiệm vụ tiêu biểu mà Thượng úy Tào Việt Hùng đã thực hiện như trực tiếp tham gia, phối hợp với Phòng PA03, PA06 xác minh, làm rõ 1 vụ việc gửi đơn thư nặc danh, tố cáo 2 đồng chí lãnh đạo huyện trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thành, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đã chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý, khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo đơn vị báo cáo Thường trực Huyện ủy Thạch Thành đưa ra 8 nhân sự không đảm bảo tiêu chuẩn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025; trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo đơn vị báo cáo Thường trực Huyện ủy xử lý kỷ luật đối với 62 lượt cán bộ, đảng viên vi phạm, trong đó có 12 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, khai trừ khỏi Đảng 5 cá nhân; trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, đấu tranh, xử lý 3 đối tượng đăng tải sai sự thật trên không gian mạng, 6 cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch, 5 cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, tham mưu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nộp Kho bạc Nhà nước hơn 200 triệu đồng…

Cùng với đó, Thượng úy Tào Việt Hùng trực tiếp duy trì 1 trang web, 2 trang facebook nhằm đấu tranh, phản bác, viết các bài tuyên truyền chống lại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đấu tranh với các đối tượng lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật. Đồng thời, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hơn 35 buổi cho các em học sinh thuộc các trường trên địa bàn huyện về bạo lực học đường, tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lôi kéo học sinh, sinh viên; tham gia tại các xã Thành Mỹ, Thạch Lâm, Thành Công, Thành Long, Ngọc Trạo, Thạch Bình.

Thượng úy Tào Việt Hùng đã có 37 lần hiến máu nhân đạo.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao, Thượng úy Tào Việt Hùng còn là Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên Công an huyện Thạch Thành năng nổ, nhiệt tình với công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Trong giai đoạn 2019-2023, anh đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và ban chấp hành chi đoàn Công an huyện về kế hoạch tham gia các chương trình tình nguyện, huy động hơn 300 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tình nguyện, hiến máu cấp cứu tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, Công an huyện Thạch Thành đã thành lập “Ngân hàng máu sống” với 132 thành viên, lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên đơn vị, luôn thường trực, sẵn sàng hiến máu tình nguyện trong các trường hợp khẩn cấp tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Bản thân Thượng úy Tào Việt Hùng đã trực tiếp tham gia hiến máu 37 lần và tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè và Nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Hà Nội và trên địa bàn huyện Thạch Thành.

Trong hoạt động đoàn, hằng năm, đoàn thanh niên phối hợp với chi hội phụ nữ Công an huyện Thạch Thành tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; tổ chức các chương trình vui tết trung thu cho con em cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và tại các thôn, xã khó khăn trên địa bàn huyện; nhận đỡ đầu 2 cháu bé tại thôn Cự Môn, xã Thạch Đồng. Thượng úy Tào Việt Hùng đã tham mưu cho ban chấp hành chi đoàn tổ chức các chương trình mùa hè xanh, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường; treo cờ Tổ quốc dọc tuyến đường chính, phục vụ công tác tuyên truyền tại vùng đồng bào theo đạo công giáo.

Nhận xét về tấm gương Thượng úy Tào Việt Hùng, Thượng tá Quách Thành Nam, Phó Trưởng Công an huyện Thạch Thành cho biết: Thượng úy Tào Việt Hùng có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, đoàn kết trong nội bộ cơ quan, luôn gương mẫu trong các lĩnh vực công việc được giao, tích cực tham gia các phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân. Nhiều năm qua, đồng chí Tào Việt Hùng được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành nhiều lần tặng giấy khen, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

Vừa qua, đồng chí Tào Việt Hùng vinh dự là 1 trong 75 gương thanh niên tiêu biểu tham dự Lễ tuyên dương 75 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong lực lượng CAND và được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2023.

Ngọc Huấn