Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Đổi mới, vì lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở, của Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gọi tắt Công đoàn Sở) đã tích cực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đặc biệt là việc bám sát các nghị quyết trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Sở đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

“Tổ khúc dân ca Đông Anh Thanh Hóa” do Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn trình diễn (ảnh do đơn vị cung cấp).

Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống CBCCVCNLĐ

Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Sở đã chủ động đổi mới hình thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ). Toàn ngành thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chế độ, chính sách và quyền lợi chính đáng của CBCCVCNLĐ như: tiền lương, thưởng, phụ cấp, tiền công tác phí, chế độ nâng lương, thi đua khen thưởng, việc đóng BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó, đảm bảo chi trả đúng, đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách cho CBCCVCNLĐ.

Công tác chăm lo đời sống CBCCVCNLĐ luôn được các cấp công đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Theo đó, công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBCCVCNLĐ; thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, phát hiện bất cập, khó khăn của cán bộ đoàn viên. Qua đó, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đảm bảo chế độ, chính sách cho CBCCVCNLĐ.

Nhiều chương trình, hoạt động hướng đến việc chăm lo đời sống cho CBCCVCNLĐ đã được công đoàn triển khai một cách sâu rộng, hiệu quả như; tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ ốm đau, khó khăn, hoạn nạn... nhân dịp Tết Nguyên đán, “Tháng công nhân”. Để hoạt động hỗ trợ CBCCVCNLĐ hiệu quả, thường xuyên liên tục, Công đoàn Sở đã phát động xây dựng quỹ phúc lợi để hỗ trợ, thăm hỏi, động viên đoàn viên, CBCCVCNLĐ. Nhờ đó, có hàng trăm đoàn viên và gia đình đoàn viên có khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, việc hiếu, việc hỉ được thăm hỏi, hỗ trợ.

Cùng với chăm lo đời sống tinh thần cho CBCCVCLĐ, Công đoàn Sở và công đoàn các đơn vị trực thuộc sở đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước đến CBCCVCNLĐ. Tổ chức cho CBCCVCNLĐ đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị và địa phương ở trong và ngoài tỉnh. Vận động CBCCVCNLĐ tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến và các cuộc thi do Công đoàn viên chức tỉnh phát động như: “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa", “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”; Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”; “Nét đẹp nữ CNVCNLĐ tiêu biểu trong phòng, chống dịch và lao động, công tác”. Tích cực triển khai các phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, hội thi nấu ăn; nhân các ngày lễ tổ chức hội thi, hội thao thu hút đông đảo CBCCVCNLĐ tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi đoàn kết trong CBCCVCNLĐ.

Lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, công đoàn cấp trên phát động, Ban Thường vụ Công đoàn Sở đã xây dựng kế hoạch phát động thi đua, chỉ đạo các công đoàn trực thuộc triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, trọng tâm là: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”... Để các phong trào thi đua phát huy hiệu quả, các cấp công đoàn gắn thực hiện phong trào với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các công đoàn cơ sở. Nội dung, hình thức thi đua phong phú, thiết thực, có tiêu chí cụ thể phù hợp nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tiễn của từng đơn vị; gắn các phong trào thi đua với công tác khen thưởng trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời. Qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, động viên, khích lệ toàn thể đội ngũ CBCCVCNLĐ đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm, có 100% CBCCVCNLĐ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu lao động tiên tiến, đoàn viên công đoàn xuất sắc, trong đó có trên 20% danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.

Công đoàn khối quản lý Nhà nước khi triển các phong trào thi đua tập trung vào nội dung “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tham mưu ban hành hơn 15.000 văn bản hành chính các loại theo thẩm quyền của giám đốc sở; tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt hơn 90 đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn và Lễ hội Lam Kinh năm 2018; 990 năm Thanh Hóa; thành lập Nhà hát Nghệ thuật truyền thống trên cơ sở sáp nhập các đoàn nghệ thuật: Đoàn chèo, Đoàn tuồng và Đoàn Cải lương; thành lập Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; thành lập Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hóa trên cơ sở sáp nhập Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử và Trung tâm Bảo tồn di sản Thanh Hóa.

Công đoàn các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đã tập trung vào các nội dung “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” khi triển khai các phong trào thi đua góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch giao hằng năm từ 105-130%. Trong nhiệm kỳ qua, toàn ngành đã xây dựng nhiều chương trình vở diễn có chất lượng nghệ thuật, in lồng tiếng dân tộc 45 tiết mục phim. Tổ chức 5 cuộc liên hoan, hội thi tuyên truyền cổ động tỉnh Thanh Hóa với gần 2.500 băng zôn; 10.095 khẩu hiệu; gần 1.000 cụm cổ động; 300 đợt tuyên truyền bằng xe cổ động; 250 buổi tuyên truyền lưu động. Nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Cụ thể, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống đã dành 1 giải xuất sắc, 1 giải đặc biệt, 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 1 giải Nhì cho vở diễn; 28 Huy chương vàng, 37 Huy chương bạc giành cho cá nhân tại các kỳ thi, liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn được tặng 5 Bằng khen, 1 giải bạc cho vở diễn và 6 Huy chương vàng, 8 Huy chương bạc, 3 giải Ba; 2 giải triển vọng...

Gắn các phong trào thi đua yêu nước với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, công đoàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thể thao cơ sở; tổ chức các giải thể thao các cấp, tạo sân chơi, rèn luyện, thi đấu cho đội ngũ cán bộ thể thao cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, ngành đã tổ chức và hướng dẫn tổ chức trên 10 nghìn giải thể thao các cấp. Tổ chức thành công 2 kỳ Đại hội thể dục thể thao (TDTT) toàn tỉnh lần thứ VIII - 2018 và Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX - 2022. Nhờ đó số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên tăng 5,8%; số gia đình thể thao tăng 3%; xây dựng mới 112 câu lạc bộ TDTT.

Thể thao thành tích cao đứng trong tốp đầu của cả nước, là địa phương có nhiều vận động viên tham gia đoàn thể thao Việt Nam dự các kỳ SEA Games lần thứ 30, 31, 32. Năm năm qua, vận động viên thành tích cao Thanh Hóa đã tham gia thi đấu 566 giải thể thao quốc gia, quốc tế đạt 3.536 huy chương các loại; có 361 vận động viên được phong cấp kiện tướng, nhiều vận động viên giành huy chương châu Á, Thế giới; đội Bóng đá nam; Bóng chuyền nữ thi đấu xếp thứ hạng cao.

Thông qua các phong trào thi đua, toàn ngành có 95% CBCCVCNLĐ đạt lao động tiên tiến, có trên 300 sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài khoa học được đưa vào ứng dụng góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn các mặt công tác. Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể và cá nhân trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đã được tặng thưởng các danh hiệu cao quý, như cờ thi đua, Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và Bằng khen.

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt hoạt động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, các chỉ tiêu, đề án, dự án. Trước yêu cầu nhiệm vụ tổ chức công đoàn trong tình hình mới, với phương châm “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Sở sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tham gia tích cực vào công tác quản lý chuyên môn, góp phần thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở lần thứ IV đề ra, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “Xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Tống Văn Thành

Chủ tịch Công đoàn Sở VH,TT&DL Thanh Hóa