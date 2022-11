Chấm dứt dịch AIDS - thanh niên sẵn sàng!

Là chủ đề Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022, nhằm huy động toàn thể cộng đồng cùng tham gia phòng, chống HIV/AIDS để tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Huyện Hậu Lộc tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022.

Thời gian qua, ngành y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan đã đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và đã đạt được nhiều kết quả, bệnh đã được kiềm chế ở mức độ thấp. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến 30-9-2022, lũy tích người nhiễm HIV/AIDS ghi nhận 8.932 người; trong đó số người đang còn sống và quản lý được là 4.479 người (3.920 người Thanh Hóa và 559 người ở trại giam); hơn 2.600 người nhiễm đã tử vong. Tuy nhiên, trong số liệu giám sát phát hiện hàng năm, nguy cơ đối tượng nhiễm HIV đang dần trẻ hóa (từ 15 đến 39 tuổi) chiếm tỷ lệ cao. Đứng trước tình hình dịch HIV/AIDS đang ảnh hưởng mạnh lên nhóm tuổi trẻ, năm 2021 Bộ Y tế, cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS của Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã có những văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng cường phòng, chống HIV/AIDS ở trường học và các khu công nghiệp. Các kế hoạch và chương trình hành động đã được xây dựng và triển khai tại một số trường học và các khu công nghiệp ở các tỉnh, thành phố có tình hình dịch gia tăng. Tuy nhiên, các hoạt động này đang dừng ở dạng mô hình, thí điểm và có nguồn kinh phí tài trợ, chưa trở thành các hoạt động chủ động thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, kiến thức, thái độ và thực hành phòng, chống HIV/AIDS của thanh niên còn nhiều hạn chế... Trước tình hình dịch HIV/AIDS đang ảnh hưởng mạnh lên nhóm tuổi trẻ, đòi hỏi công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thanh niên cần được đẩy mạnh và cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Đặc biệt, cần phải có sự vào cuộc và phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức đoàn thanh niên các cấp trong việc chủ động triển khai các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục bằng nhiều hình thức để nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về HIV/AIDS cho thanh niên trong cuộc chiến với đại dịch HIV/AIDS, hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam vào năm 2030.

Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022, có chủ đề “Chấm dứt đại dịch AIDS - thanh niên sẵn sàng”, nhằm huy động sự tham gia của các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng cùng tham gia phòng, chống HIV/AIDS, tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp được tập trung là tăng cường cung cấp thông tin về HIV/AIDS, giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn; tác hại của ma túy; cảnh báo nguy cơ lây nhiễm HIV ở giới trẻ...; tăng cường truyền thông về chống kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS, các biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV và lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên... Đặc biệt là tuyên truyền về lợi ích tiếp cận sớm dịch vụ xét nghiệm và điều trị; tiếp tục mở rộng độ bao phủ các dịch vụ và nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, điều trị các bệnh đồng nhiễm như viêm gan vi rút, lao, các bệnh lây truyền qua đường tình dục đến mọi người dân. Ngoài ra tại các địa phương cũng tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12), thực hiện căng treo khẩu hiệu, tuyên truyền trực tiếp lồng ghép với hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Qua đó vận động các tổ chức, cá nhân và gia đình tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, ủng hộ gây quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV và tổ chức thăm hỏi người nhiễm hoặc nhóm người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS tại địa phương... Đồng thời vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động; thực hiện các biện pháp truyền thông, phòng, chống lây nhiễm HIV theo hướng dẫn của các cơ quan y tế nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động; tạo điều kiện cho những người không may nhiễm HIV/AIDS có được cơ hội sống và làm việc như người bình thường.

Bài và ảnh: Tô Hà