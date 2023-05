Cảnh báo nguy cơ xảy ra tai nạn điện khi vi phạm hành lang lưới điện cao áp

Thời gian qua một số hành vi vi phạm hành lang điện cao áp như trồng cây trong hành lang điện, tự ý khai thác cây ở gần đường dây điện cao áp, bẫy chim tại trạm điện, cột điện, câu cá, thả diều gần đường dây điện cao thế... của người dân đã phát sinh nguy cơ gây tai nạn điện. Điển hình trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ tai nạn điện gây hậu quả nặng nề.

Vi phạm hành lang điện công trình xây dựng tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương.

Ngày 10-2-2022, tại khoảng cột 57-58 đường dây 175 E9.2 Ba Chè - 171 E9.26 Yên Định thuộc địa bàn thị trấn Quán Lào (Yên Định), ông Lê Văn K. đi câu cá, khi cá cắn câu, nạn nhân theo cá di chuyển vào gần đường dây và khi giật câu đã để cần câu vi phạm khoảng cách an toàn với dây dẫn điện 110kV khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Tai nạn điện gây bỏng tại thị trấn Quán Lào (Yên Định).

Ngày 10-7-2022, tại Trạm biến áp Đồng Ngâu, xã Xuân Sinh (Thọ Xuân), em Lê Bá T. sử dụng sào bằng inox dài khoảng 6m để chọc tổ chim tại xà đỡ FCO (vị trí lắp vào cột trạm) đã vi phạm khoảng cách an toàn với phần mang điện nên bị phóng điện gây tai nạn.

Ngày 17-12-2022, tại đường dây 35kV lộ 375-E9.3 thuộc thôn 4, Thọ Lâm (Thọ Xuân), ông Nguyễn Văn Ch. tự ý trèo lên vị trí cột trồng mới trong khoảng cột 53-54 đường dây 35kV lộ 375 E9.3, vi phạm khoảng cách an toàn nên bị điện 35kV phóng gây tai nạn khiến ông nạn nhân tử vong.

Tai nạn điện gây chết người tại xã Thọ Lâm (Thọ Xuân).

Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn tồn tại 2 vụ nhà ở, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, 16 vị trí vi phạm khoảng cách pha - đất tại 8 huyện, thị xã, thành phố. 1.909 khoảng cột còn tồn tại cây cối trong và ngoài hành lang điện.

Ngoài ra, vẫn còn phát sinh các mối nguy tiềm ẩn như: Người dân vẫn tái trồng cây trong, ở gần hành lang lưới điện sau khi đã được đền bù giải phóng; chuyển đổi loại cây trồng từ cây ngắn ngày chiều cao thấp (mía, cây ăn quả...) hiệu quả kinh tế thấp bằng cây có chiều cao lớn (keo, bạch đàn...) có nguy chạm vào dây dẫn gây sự cố và nguy cơ mất an toàn tại một số địa phương.

Vi phạm tại khoảng cột 51-53 đường dây 110kV lộ 175 E9.10 (trạm 110kV Nghi Sơn) – 171 E9.37 (trạm 110kV Tĩnh Gia 2) thuộc Phường Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Để giảm thiểu sự cố, cung cấp điện ổn định, an toàn cho sản xuất và tiêu dùng, hạn chế tai nạn điện trong dân, ngành điện đề nghị Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, cùng ngành điện triển khai thực hiện ra quân giải phóng vi phạm hành lang, đặc biệt là giải phóng cây trồng ở gần đường dây điện có nguy cơ đổ, va quẹt gây sự cố lưới điện; vận động Nhân dân thực hiện xã hội hóa trong việc ngăn chặn, xử lý và giải tỏa các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại các địa phương.

Minh Hằng