Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Thanh Hóa

(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 7h đến 13h ngày 24-5), các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.