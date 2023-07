Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Mùa mưa bão năm 2023 đang cận kề, thực hiện phương châm “Chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả”, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã chủ động các phương án “đón đầu” lụt, bão, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN), bảo đảm an toàn về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ lái tàu, xuồng ở các cơ quan, đơn vị.

Quảng Nham là xã ven biển của huyện Quảng Xương, bên cạnh những lợi thế thiên nhiên ưu đãi thì đây cũng là địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai. Đồng chí Đoàn Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quảng Nham, cho biết: Là điểm đầu tiên khi bão đổ bộ vào đất liền, ban CHQS xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, ban chỉ huy PCTT và TKCN xã chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ PCTT và TKCN trên địa bàn. Ban CHQS xã phối hợp chặt chẽ với công an xã và các đoàn thể thành lập các tổ phòng, chống lụt bão ở các cụm dân cư, các thôn; bám cơ sở, tổ chức tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của công tác chuẩn bị sẵn sàng PCTT và TKCN, đồng thời cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp ứng phó với thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư. Đồng thời tuyên truyền cho bà con khu vực giáp biển di dời đến nơi an toàn, kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú, bảo vệ tài sản, sẵn sàng ứng phó khi có mưa bão xảy ra.

Hoằng Hóa là huyện đồng bằng ven biển, có diện tích rộng, địa bàn huyện được bao quanh bởi hai con sông với 37 km đê tả sông Mã, 23 km đê Lạch Trường và 31,7 km đê địa phương, được xác định là một trong những khu vực thường xuyên gánh chịu hậu quả do thiên tai gây ra. Để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban CHQS huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Trung tá Vũ Văn Thọ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Hoằng Hóa cho biết: Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức diễn tập PCTT và TKCN gắn sát với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Tổ chức hiệp đồng với các đơn vị, địa phương trên địa bàn thống nhất phương án xử lý các tình huống, bảo đảm an ninh trật tự, sẵn sàng sơ tán Nhân dân, bảo đảm an toàn về người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Cùng với đó, Ban CHQS huyện duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ luyện tập các phương án phòng, chống bão lụt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có thiên tai, sự cố xảy ra.

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT và TKCN, phòng thủ dân sự, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu trên “mặt trận” PCTT và TKCN, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đối với nhiệm vụ PCTT và TKCN, Bộ CHQS tỉnh xác định làm tốt công tác chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực, chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành bảo đảm chủ động, hiệu quả. Kịp thời có mặt tại những “điểm nóng”, nơi phức tạp để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân khi có thiên tai xảy ra. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như kinh nghiệm phòng tránh, ứng phó sự cố, thiên tai cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, chuẩn bị lực lượng, vật tư, trang bị, thông tin liên lạc... theo phương châm “4 tại chỗ” được bảo đảm. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ trách nhiệm của mình, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Đơn vị cũng tổ chức thực hiện các nội dung tập huấn, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn theo “Chương trình huấn luyện cơ bản” tập trung huấn luyện thành thục các kỹ năng, kỹ thuật cứu đuối và cấp cứu người bị đuối nước; phương pháp di chuyển người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất ra khỏi vùng lũ lụt, cháy nổ, sập đổ công trình; phân đội làm nhiệm vụ cứu hộ đê; phương pháp sử dụng trang bị chữa cháy và xử lý một số tình huống chữa cháy cũng thường xuyên được rà soát, bổ sung, kiện toàn, huấn luyện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Mùa mưa bão đã cận kề, với tinh thần tích cực, chủ động, linh hoạt trong công tác PCTT và TKCN cùng sự chuẩn bị về phương tiện và lực lượng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân khi có mưa bão xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Ngọc Lê

(Bộ CHQS tỉnh)