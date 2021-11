Khi doanh nghiệp địa ốc “Bắc tiến”, điều gì sẽ xảy ra trên thị trường bất động sản?

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, gây ra nhiều tác động tiêu cực lên nền kinh tế, chiến lược “Bắc tiến” vẫn được nhiều doanh nghiệp địa ốc đẩy nhanh tiến độ, tạo nên sự sôi động tại nhiều phân khúc sản phẩm.

Từ xu thế “Bắc tiến” của nhiều doanh nghiệp địa ốc...

Trước hết phải nhắc đến Masterise Group với hàng loạt thương vụ triệu đô chuyển nhượng được hé lộ. Tập đoàn này đã chi hàng ngàn tỷ đồng thâu tóm chuỗi dự án trong khuôn viên Vinhomes tại Tây Mỗ - Đại Mỗ và Gia Lâm, Long Biên. Vào cuối năm 2020 Masterise Group đã ra mắt 6 tòa căn hộ tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, đánh dấu sự trở lại sau 8 năm vắng bóng trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Một “đại gia” khác đến từ TP Hồ Chí Minh là Công ty CP Địa ốc Phú Long cũng âm thầm ghi dấu ấn tạo thị trường phía Bắc thông qua thương vụ mua lại 50% phần góp vốn của Posco E&C tại dự án Bắc An Khánh (Splendora). Đây là một trong những khu đô thị quy mô bậc nhất được quy hoạch tại phía Tây Hà Nội với tổng diện tích 264ha. Hay câu chuyện của Tập đoàn Hưng Thịnh đang gấp rút chuẩn bị cho dự án Lakeside Hưng Thịnh tại Linh Đàm (Q. Hoàng Mai) trên quỹ đất 6,4ha, dự kiến bào giao cuối năm 2022. Hoặc như sau thời gian dài chuẩn bị, Tập đoàn Him Lam cũng đang chuẩn bị tung ra thị trường một loạt sản phẩm mới tại khu vực Long Biên, Hà Đông...

Dòng vốn bất động sản phía Nam đang “chảy” lên phía Bắc - xu thế tất yếu khi cầu vượt cung.

Không chỉ tham gia dự án tại Hà Nội, các chủ đầu tư phương Nam còn mở rộng thị trường sang nhiều tỉnh thành phía Bắc. Đơn cử như việc Him Lam Land công bố phát triển dự án Khu đô thị Him Lam Green Park 26,8ha tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng; Công ty Phát triển Phú Mỹ Hưng dự kiến phát triển Khu đô thị Phú Hưng Khang thuộc địa bàn huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) rộng khoảng 405 ha; Tập đoàn Nam Long đang có kế hoạch triển khai dự án Khu đô thị Nam Long - Hải Phòng ở huyện Thủy Nguyên với quy mô 21ha... Dù các dự án được đặt tại khu vực nào thì điểm chung dễ nhận thấy là đều được chủ đầu tư phát triển theo hướng đô thị mới, chuỗi đô thị với tiêu chuẩn cao cấp/hạng sang về cảnh quan, hạ tầng, hứa hẹn mang theo những làn gió mới trên thị trường phía Bắc.

... Đến chiến lược kinh doanh khác biệt của chủ đầu tư May - Diêm Sài Gòn

Không nằm ngoài xu thế “Bắc tiến”, một chủ đầu tư phía Nam là Công ty CP May - Diêm Sài Gòn đã lựa chọn Thanh Hóa làm điểm đến cho các dự án mới. Tuy nhiên, thay bằng việc phát triển dự án tại những đô thị sầm uất, chủ đầu tư này lại quyết định hình thành nên các dự án đô thị phụ trợ công nghiệp tại các đô thị vệ tinh. Định hướng kinh doanh này được dựa trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng cán cân cung - cầu tại mỗi khu vực.

Hệ thống công viên cảnh quan ven sông tại TNR Stars Bỉm Sơn chinh phục nhiều nhà đầu tư cả nước.

Lấy ví dụ tại thị xã Bỉm Sơn là 1 trong 4 khu kinh tế động lực của tỉnh Thanh Hóa, số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động trong khu công nghiệp gia tăng đều theo hàng năm, thu hút lượng lớn đội ngũ chuyên gia và lao động phổ thông, kéo theo nhu cầu nhà ở lớn. Vậy nhưng trên thực tế địa bàn thị xã này lại rất thiếu các dự án nhà ở được quy hoạch hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu an cư, vui chơi, giải trí, mua sắm... của người dân. Do đó, việc nhanh chóng hình thành nên mô hình đô thị phụ trợ công nghiệp tại dự án TNR Stars Bỉm Sơn sẽ không chỉ đáp ứng kịp thời nguồn cầu nhà ở, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương.

Tổng thể Khu đô thị TNR Star Bỉm Sơn.

Với dự án đầu tay tại thị trường Bắc Trung Bộ này, chủ đầu tư đã kỳ công hình thành nên hệ thống 88 tiện ích, cảnh quan gồm khu công viên kỳ quan thế giới, bể bơi nhiệt đới, khu trường học chất lượng cao, khu trung tâm y tế chăm sóc sức khỏe, clubhouse đồng bộ… Trong đó đặc biệt phải kể đến hệ thống công viên ven bờ sông Tam Điệp dài 888m, rộng gần 30m không chỉ được xem là điểm nhấn cảnh quan của dự án mà còn của thị xã Bỉm Sơn khi dự án đi vào hoạt động trong tương lai gần. Hiện nay, dự án đã được đầu tư hoàn thiện 90% cơ sở hạ tầng, sẵn sàng đón chào cư dân mới về an cư, kinh doanh.

TNR Star Bỉm Sơn có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Trước đây nhiều nhà đầu tư biết đến chủ đầu tư May - Diêm Sài Gòn bởi hàng loạt các dự án căn hộ cao cấp, tổ hợp văn phòng hạng A như TNR Tower Nguyễn Công Trứ (Quận 1), TNR The GoldView (Quận 4)… Được biết sau dự án TNR Stars Bỉm Sơn, chủ đầu tư này đang tiếp tục triển khai thêm Tổ hợp trung tâm thương mại - Khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại khu vực Chợ Sắt (Q. Hồng Bàng - Hải Phòng), Khu đô thị Chi Lăng - Đồng Mỏ (Lạng Sơn), Khu đô thị hành chính mới (An Lão - Hải Phòng)… Có thể nói, với bề dày kinh nghiệm, tiềm lực tài chính dồi dào và khả năng nắm bắt thời cuộc chính là những thế mạnh giúp May - Diêm Sài Gòn tự tin từng bước mở rộng thị trường trong thời gian tới.

Thái Dương