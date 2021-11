Hiệp thương giá mua mía nguyên liệu vụ ép 2021-2022

Để hỗ trợ các công ty mía đường hiệp thương giá mua mía nguyên liệu cho vụ ép 2021-2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có văn bản đề nghị các công ty mía đường trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung về giá thu mua mía và chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu...

Nông dân huyện Cẩm Thủy thu hoạch mía nguyên liệu

Theo đó, đề nghị Công ty CP mía đường Lam Sơn phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, xã, HTX, đơn vị trồng mía và hộ nông dân trồng mía thực hiện tốt các nội dung trong thông báo về giá thu mua mía và chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu niên vụ 2021-2022 và 2022-2023 do công ty ban hành, cụ thể như: Vụ 2021-2022 công ty thu mua 1 tấn mía sạch 10 CCS tại ruộng là 1.100.000 đồng/tấn (cao hơn 100.000 đồng/tấn so với vụ 2020-2021), giá sàn là 1.000.000 đồng/tấn (cao hơn 150.000 đồng/tấn so với vụ 2020-2021).

Bên cạnh đó, ngay từ đầu vụ Công ty đã có chính sách hỗ trợ không hoàn lại cho người trồng mía 1,0 tấn phân bón Lam Sơn/ha (tương đương 5.200.000 đồng/ha, bình quân 70.000 - 100.000 đồng/tấn mía). Vụ 2022-2023 Công ty cam kết và tiếp tục điều chỉnh tăng giá thu mua mía, giá 1 tấn mía sạch 10 CCS tại ruộng là 1.150.000 đồng/tấn (tăng 50.000 đồng/tấn với vụ 2021-2022), đặc biệt Công ty tiếp tục có chính sách hỗ trợ không hoàn lại cho người trồng mía 1 tấn phân bón Lam Sơn/ha (tương đương 100.000 - 150.000 đồng/tấn mía), người trồng mía có thu nhập 1.250.000 - 1.300.000 đồng/tấn mía.

Nông dân chăm sóc mía nguyên liệu.

Đề nghị Công ty cổ phần mía đường Việt Nam - Đài Loan chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, UBND các xã, HTX, đơn vị trồng mía và hộ nông dân trồng mía tổ chức hiệp thương giá mua mía nguyên liệu vụ ép 2021-2022 đảm bảo hài hòa về lợi ích cho các bên và người trồng mía có thu nhập cao để người dân có thể an tâm tiếp tục đồng hành trong việc phát triển diện tích, tăng năng suất, sản lượng mía nguyên liệu phục vụ cho nhà máy.

Đề nghị công ty gửi thông báo giá thu mua mía vụ ép 2021-2022 và các chính sách của công ty (nếu có) về Sở NN&PTNT trước ngày 10-11-2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Đề nghị các công ty trong quá trình thực hiện phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT và các địa phương, đơn vị liên quan để cùng tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc.

Hương Thơm