Diễn tập tập xử lý sự cố tại Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) vừa tổ chức diễn tập xử lý sự cố tại Nhà máy thủy điện Trung Sơn.

Tình huống sự cố đặt ra là: Sét đánh pha B bảo vệ khoảng cách vùng 1 (Z1), bảo vệ so lệnh (87L) tác động cắt pha B máy cắt 271, đóng lặp lại pha B thành công. Đường dây L272 cắt 3 pha do bảo vệ khoảng cách chạm đất (vùng 2) tác động, tự động đóng lặp lại không thành công. Tổ máy nhảy do bảo vệ tần số tác động. Điện tự dùng dự phòng 35kV mất điện do thời tiết xấu. Đồng thời, H1 có tín hiệu đứt chốt cánh hướng nước, cửa nhận nước số 1 hạ khẩn cấp.

Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty chủ trì buổi diễn tập.

Từ khi phát lệnh sự cố, kíp trực đã khẩn trương thực hiện nhanh chóng, đúng quy trình, quy định ứng với tình huống xảy ra sự cố như thật. Kíp trực vận hành đã thao tác theo các bước để dừng các tổ máy an toàn.

Trưởng ca vận hành chỉ đạo xử lý sự cố.

Sau khoảng 6 phút từ lúc dừng máy, nhân viên vận hành đã khởi động được máy phát Diesel để cấp điện tự dùng cho toàn nhà máy. Đặc biệt, lực lượng vận hành, sửa chữa bảo dưỡng đã được huấn luyện vận hành thuần thục cẩu trục thượng lưu và hạ lưu nên đã thực hiện đóng hoàn toàn các cánh phai sự cố tổ máy trong vòng khoảng 30 phút; đồng thời thực hiện các biện pháp an toàn để bảo đảm cho lực lượng sửa chữa vào thay chốt cắt cánh hướng.

Nhân viên vận hành đã khởi động được máy phát Diesel để cấp điện tự dùng cho toàn nhà máy.

Công tác diễn tập đã hoàn thành tốt theo đúng quy trình vận hành, quy định an toàn. Sau diễn tập, lực lượng diễn tập đã kiểm điểm, đánh giá cụ thể những mặt đã làm được và chưa được để kíp trực xử lý sự cố và các thành viên tham gia diễn tập cùng rút kinh nghiệm.

Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đánh giá cao kết quả buổi diễn tập và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, yêu cầu các cán bộ công nhân viên Phân xưởng vận hành nghiêm túc thực hiện để công tác vận hành và xử lý sự cố tại nhà máy luôn bảo đảm an toàn, kịp thời, chính xác, góp phần hoàn thành tốt công tác sản xuất điện.

Trung Sinh