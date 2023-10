Các doanh nghiệp huyện Thiệu Hóa trao tặng 260 triệu đồng xây dựng nhà “Đại đoàn kết”

Tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã trao tặng số tiền 260 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ huyện để hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo.

Doanh nghiệp hỗ trợ tiền xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo của huyện Thiệu Hóa.

Hiện nay, huyện Thiệu Hóa có 410 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực may mặc, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản, xây dựng và thương mại, dịch vụ; trong đó, Công ty THHH May Thiệu Đô giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 1.200 lao động, Công ty TNHH may Vạn Hà tạo việc làm thường xuyên cho 1.000 lao động. Công ty giày ALIVIA của tập đoàn Hoa Lợi cũng vừa được khởi công xây dưng, dự kiến quý I/2024 sẽ đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 8.000 lao động.

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã tích cực đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, đa dạng về chủng loại, tăng sức cạnh tranh và thương hiệu trên thị trường.

Hằng năm, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân đã đóng góp hàng chục tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung tay, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, khuyến học, khuyến tài...

Nhân buổi gặp mặt các doanh nghiệp năm 2023, có 6 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đã ủng hộ 260 triệu đồng xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo của huyện.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong hoạt động nhân đạo, chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Thanh Mai (CTV)