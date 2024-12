Đoàn công tác liên ngành kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ tại Thanh Hóa

Qua kiểm tra tại TP Sầm Sơn và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh, đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an đánh giá cao kết quả trong công tác phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng tại tỉnh Thanh Hóa và TP Sầm Sơn trong thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ.

Toàn cảnh buổi kiểm tra.

Ngày 10/12, đoàn công tác liên ngành của Bộ Quốc phòng – Bộ Công an đã về kiểm tra kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ về bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2024 giữa 3 lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng tại tỉnh Thanh Hóa và TP Sầm Sơn.

Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn; Đại tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đồng trưởng đoàn. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí đại diện chỉ huy cơ quan chức năng của Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu; Văn phòng Bộ Công an.

Làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Dương Thế Võ, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, đoàn đã kiểm tra toàn diện các mặt công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, trọng tâm là công tác phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 03; kết quả công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các ngày lễ, tết; việc thực hiện quy định về trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin; kiểm tra liên ngành, giao ban định kỳ và hồ sơ tài liệu thực hiện Nghị định 03; duy tri lực lượng, vũ khí, trang bị, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị...

Qua kiểm tra tại TP Sầm Sơn và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh, đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng – Bộ Công an đánh giá cao kết quả trong công tác phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng tại tỉnh Thanh Hóa và TP Sầm Sơn trong thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ. Các lực lượng đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Công tác phối hợp được duy trì thường xuyên, liên tục, nhất là trong nắm tình hình, trao đổi thông tin và công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đoàn kiểm tra đề nghị lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ và tăng cường kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở; phối hợp thực hiện tốt hơn nữa việc quản lý địa bàn, nắm, trao đổi thông tin, tình hình giữa 3 lực lượng; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Từ đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng.

Ngọc Lê - Xuân Hùng (CTV)