Điện lực Thạch Thành nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống lưới điện từ thiết bị bay không người lái

Việc áp dụng thiết bị flycam có khả năng chụp hình và quay phim từ trên cao trong công tác quản lý vận hành đã giúp Điện lực Thạch Thành - Công ty Điện lực Thanh Hóa sớm phát hiện những nguy cơ, rủi ro để có phương án phòng tránh cũng như nhanh chóng tìm được vị trí sự cố xảy ra để khắc phục nhanh chóng, kịp thời.

Công nhân Điện lực Thạch Thành sử dụng thiết bị flycam để kiểm tra các vị trí khó tiếp cận trên lưới điện 22kV, 35kV.

Hiện nay, Điện lực Thạch Thành đang quản lý, vận hành hệ thống lưới điện với 202 MBA, 298.48 km đường dây trung thế và 931.55km đường dây hạ áp phục vụ cấp điện cho 38.290 khách hàng trên địa bàn. Việc kiểm tra và bảo trì đường dây là một nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng rất nguy hiểm và tốn kém. Nếu theo cách làm truyền thống trước đây, bắt buộc công nhân phải di chuyển dọc theo đường dây, trong khi đó nhiều cung đoạn đi qua các địa hình phức tạp, khó khăn và nguy hiểm như đồi núi, sông hồ, rừng rậm...

Ngoài ra, còn có một số yếu tố khách quan như thời tiết nắng nóng, mưa lũ và nguy cơ đối diện các loài côn trùng, bò sát tấn công. Điều này đã dẫn đến những khó khăn nhất định trong quá trình công nhân đi kiểm tra. Trong khi đó, kết quả kiểm tra có độ chính xác không cao, phụ thuộc nhiều vào nhận định chủ quan của người thực hiện và ảnh hưởng đến vận hành bởi nhiều trường hợp bắt buộc phải cắt điện mới có thể kiểm tra.

Trong kiểm tra sau bất thường, sự cố, kiểm tra sau mưa lũ..., công nhân phải nhanh chóng tiếp cận hiện trường nhằm phát hiện vị trí kịp thời, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn khi các đoạn tuyến đường bị chia cắt bởi sông, suối dâng cao, hiện tượng sạt lở đất đá...

Hệ thống camera nhiệt gắn trên flycam giúp công nhân Điện lực Thạch Thành nhanh chóng phát hiện sự cố trên đường dây.

Xuất phát từ những khó khăn hiện hữu đó, căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm do Công ty Điện lực Thanh Hóa giao, trên cơ sở nguồn nhân lực hiện có và thiết bị được trang cấp, từ năm 2020 đến nay, Điện lực Thạch Thành đã thường xuyên, chủ động sử dụng flycam phục vụ công tác kiểm tra quản lý vận hành lưới điện, từ đó giúp công nhân quản lý, vận hành đường dây có thể quan sát được hành lang tuyến từ trên cao, kiểm tra hành lang ở những cung đoạn đường dây có địa hình khó tiếp cận. Nhờ đó giảm được nhân công, thời gian, tăng năng suất lao động, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng... Số liệu thống kê hàng tháng, đơn vị sẽ bố trí tối thiểu từ 1-2 phiên bay flycam, mỗi phiên bay sẽ kiểm tra tổng thể được cột, xà, sứ, dây dẫn, mối nối, các nhánh vào đầu trạm biến áp.

Việc trang bị các thiết bị cảm biến, flycam đã giúp thu thập thông tin về tình trạng của hệ thống lưới điện bằng những hình ảnh thực tế về các khiếm khuyết. Qua đó, so sánh với dữ liệu có sẵn để phân tích, nhận dạng tình trạng vận hành của thiết bị để có kế hoạch sửa chữa kịp thời, đảm bảo vận hành an toàn lưới điện. Giải pháp này đã giúp Điện lực Thạch Thành giảm thiểu nhiều sự cố do khiếm khuyết trên đường dây dẫn đến.

Từ những lợi ích mang lại khi đưa thiết bị flycam vào công tác kiểm tra, quản lý vận hành, thời gian tới, cùng với các nhóm giải pháp trên từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Điện lực Thạch Thành sẽ tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả hơn nữa cách làm này, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hôi, quốc phòng - an ninh và đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Thế Vỹ (CTV)